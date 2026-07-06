影／變換車道撞移動豪宅！邁巴赫S500駕駛被撞 反成酒駕現行犯

台74線快速道路今日清晨發生一起天價車禍，陳姓男子當時駕駛豐田TOYOTA轎車，行經74線快速道路東向23K處變換車道，不慎撞上行駛於同車道、新車身價高達888萬元的「移動豪宅」賓士邁巴赫（Maybach）S500系列，警方到場調查，駕駛邁巴赫的林姓男子涉嫌酒駕，當場從「無辜被害人」成「酒駕現行犯」，警方依法究辦。

第五警分局在今日清晨5時2分獲報，台74線快速道路東向23K處有車禍，警方到場調查，陳姓男子（35歲）在案發時，駕駛TOYOTA轎車沿台74線東向行駛，在變換車道時因未注意安全車距，不慎與同向行駛、由林姓男子（28歲）所駕駛的賓士邁巴赫S500發生猛烈碰撞。

猛烈撞擊導致林男所駕駛的邁巴赫失控，車頭及車身嚴重受損，也造成林男、劉姓女乘客全身多處擦挫傷，送醫治療。

警方依規定在現場實施實質酒精濃度測試，肇事的陳男呼氣酒測值為零，並無酒駕情事，不過警方對被撞的林男進行呼氣酒測時，卻發現其酒測值已明顯超過法定基準值。林男雖然身為被追撞的受害者，但仍觸犯公共危險罪嫌，警詢後移送台中地檢署偵辦。

據查，被撞毀的賓士邁巴赫S500系列，官方建議的新車售價至少888萬元起跳，由於邁巴赫屬於頂級奢華旗艦車種，全車配備專屬外觀套件、高精密智慧雷達及頂級氣壓懸吊系統，後續維修費用恐不斐。

警方呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕駛車輛。酒後駕車除了危及自身生命、嚴重危害他人用路安全外，也將面臨刑事判決罪名、民事鉅額賠償責任、嚴厲的交通罰則等後果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台74線快速道路今天清晨發生一起車禍，駕駛賓士邁巴赫的林姓男子，被查出酒駕。記者陳宏睿／翻攝

台74線快速道路今天清晨發生一起車禍，駕駛賓士邁巴赫的林姓男子，被查出酒駕，邁巴赫受損狀況不輕。記者陳宏睿／翻攝

台74線快速道路今天清晨發生一起車禍，駕駛TOYOTA轎車的陳男，變換車道不慎，撞上賓士邁巴赫，但駕駛邁巴赫的林男，被警方查出酒駕。記者陳宏睿／翻攝