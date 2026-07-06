台82線嘉義段5車連環撞釀5傷 駕駛酒測全數零

台82線快速道路西向7.4公里處昨天下午4時許發生5車連環追撞事故，造成5人受傷送醫，所幸均無生命危險。警方初步調查，疑為一輛小貨車追撞前方自小客車後，引發後方車輛連環碰撞，詳細肇事原因仍待調查釐清。

台82線西向7.4公里處昨天下午4時許發生5車追撞事故。警方調查，蕭姓男子駕駛小貨車行經該路段時，因不明原因追撞前方由何姓男子駕駛的自小客車，撞擊後再波及同向其他3輛車，共造成5輛車連環追撞。

事故共造成5人受傷，消防救護人員到場後，分別將傷者送往嘉義長庚醫院及朴子醫院治療，所幸均無生命危險，傷勢無大礙。

警方表示，事故發生後立即到場疏導交通，並對5名駕駛實施酒測，酒測值均為0，已排除酒駕因素。至於事故發生原因及肇事責任，仍由朴子警分局交通事故處理小組進一步調查釐清。

警方提醒，用路人行駛快速道路時應保持安全車距，隨時注意車前狀況及周邊車流，避免因反應不及造成追撞事故，共同維護行車安全。

台82線快速道路驚傳5車追撞，事故原因待警方釐清。圖／警方提供

台82線快速道路驚傳5車追撞，事故原因待警方釐清。圖／警方提供