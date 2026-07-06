高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

網路社群Threads有網友貼文指，有住戶前陣子剛搬來，以盆栽占據公有地，想搭鐵皮屋霸占，家人曾告知「不能蓋」，但他們堅持，因此檢舉，並以魚池擋住阻止對方施工。

原PO指，對方卻推倒機車和魚池，因見對方狀況不穩，出入不安，於是報警處理。

轄區前鎮警分局指出，草衙派出所昨天下午3時30分許接獲劉姓婦人報案，指透過住家監視器發現鄰居在住家樓下大聲叫罵，除出言恐嚇外，並徒手推倒她兒子的機車，並砸毀魚缸和花盆等物，損失約8000元，欲對對方提告。

警方受理案件後，查訪涉案的林姓男子（61歲）不在家，後於當晚7時許將林查緝到案。警詢後，依恐嚇及毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

對於林占公有地搭建鐵皮屋一事，工務局表示，日前接獲檢舉，違章建築處理大隊已排定明天予以拆除。

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占一樓公用地搭鐵皮屋，恐嚇鄰居、推倒機車、砸魚缸，被警方送辦。記者石秀華／翻攝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子（紅圈處），占一樓公用地搭鐵皮屋，恐嚇鄰居、推倒機車、砸魚缸，被警方送辦。記者石秀華／翻攝