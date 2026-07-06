又是網路互嗆！台東玄濟宮二度遭人潑糞 警方抓到兩名嫌犯

台東玄濟宮風波不斷，繼其他宮廟登門挑釁之後，上月底至今，又陸續被人丟雞蛋及潑糞。昨晚一輛外縣市車輛到台東犯案，潑灑糞便之後逃逸，警方以車追人，成功攔下涉案車輛，車上有兩名嫌犯，依法究辦。

玄濟宮因尬電師父爆紅，近日已發生多起爭議。6月23日遭人潑灑穢物，7月2日網紅「吃屎哥」登門丟雞蛋，7月5日晚間又再度遭人潑灑大量穢物，經查涉案者都曾在網路與尬電師父互嗆。

關山警分局昨晚接獲報案後，警方以車追人，立即通報線上警網展開圍捕，最後由大武分局員警攔下涉案車輛，車上兩人依妨害名譽、毀謗及恐嚇等罪偵辦，不排除還有其他共犯涉入此案。

針對近來玄濟宮衝突不斷，關山分局已加強巡邏維護治安。警方呼籲，任何糾紛均應循合法、理性方式處理，切勿以違法手段表達訴求，以免觸犯刑責、得不償失，警方對違法滋事行為必依法究辦，請民眾切勿以身試法。

台東玄濟宮又發生潑糞事件，通往玄濟宮的地面遺留大量穢物。圖／警方提供