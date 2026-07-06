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雪隧拋錨引爆大回堵！宜蘭人哀號國5停車場「假日只能待在家」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪隧今天上午9時許發生自小客車故障，拋錨在北上外側車道，由於進入暑假雪隧塞車相當嚴重，網路平台每天被塞車貼文不斷洗版，成了宜蘭人與遊客的夢魘，上午這起事故一度造成車流回堵大排長龍，高公局坪林行控中心呼籲駕駛上路前請做好車輛檢查，以免塞在路上待援，也嚴重影響車流。

今天上午9時14分，位於雪隧北上路段23.3公里出現一輛自小客車故障，就直接拋錨停在外側車道，當時車流還不少，造成後方車輛行車嚴重受阻，用路人心急「怎麼又塞了？完全不能動」，直到出動拖吊車，9時21分才把事故排除。

暑假塞車又遇到雪隧故障車，用路人情緒幾乎炸裂。7月1日進入暑假，30日晚上往宜蘭的國道客運就已經出現人潮，7月至今每天「一日遊」遊客開車塞爆雪隧，宜蘭童玩節4日開幕，尚未開園就排了一堆等候入園的人車，開幕日湧入2萬多人入園。

網路社群平台充斥塞車抱怨貼文，「2個多小時了，還要塞多久」、有人罵雪隧「路隊長」龜速、有人檢舉「插隊」、諷刺「國五停車場」、「板橋耶誕城塞一個月，宜蘭二個月」。

塞車也影響宜蘭人的生活，網友以「宜蘭人假日待在家」為主題發文，不少人心有同感，進入暑假宜蘭人要忍受塞車之苦，假日人多車多，到夜市吃個東西也要排隊，餐飲價格一直漲，最好待在家裡，滿是無奈。

國5雪隧今天上午出現拋錨車，引爆車流大回堵，宜蘭人哀號進入暑假之後，「國5停車場」已經是日常，抱怨「假日只能待在家」。圖／民眾提供
國5雪隧今天上午出現拋錨車，引爆車流大回堵，宜蘭人哀號進入暑假之後，「國5停車場」已經是日常，抱怨「假日只能待在家」。圖／民眾提供

塞車 雪隧 宜蘭

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