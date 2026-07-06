高雄港西岸碼頭驚見男浮屍 左手腳有刺青…警查出身分

高雄港西岸碼頭主航道水域昨天傍晚5時20分許驚見一具男性浮屍漂浮水面，民眾見狀報警，警消出動將浮屍打撈上岸，經初步檢視，死者左大腿和左臂有刺青，身體已些許腫脹，警方從死者身上證件查出是70歲吳姓男子，初判無外力介入。

港務消防大隊高雄港隊昨天傍晚5時許接獲通報，於前鎮漁港西碼頭航道側有疑似男性浮屍，於是出動2車4人，和港警1艇6人以及高市消防局3車12人前往，警消將浮屍打撈上岸，確認已明顯死亡。

高雄港務警察總隊警方鑑識，發現該具浮屍身體無明顯外傷，左大腿及左臂有刺青，身上帶有證件，經查證確認是70歲的吳姓男子，警方隨即聯繫家屬到案。

據了解，吳姓男子昨天中午出門後未返家，家屬尚未報失蹤，得知吳男死亡，對死因無意見；警方調閱港區監視器畫面，初步認定無外力介入，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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高雄港西岸碼頭主航道水域昨傍晚驚見男浮屍，警消打撈上岸，從死者身上證件查出是70歲吳姓男子。記者石秀華／翻攝

高雄港西岸碼頭主航道水域昨傍晚驚見男浮屍，警消打撈上岸，從死者身上證件查出是70歲吳姓男子。記者石秀華／翻攝