快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園騎士誤認逼車對象 路口互毆遭依社維法送辦

中央社／ 桃園6日電

桃園市警察局中壢分局今天說，中壢區5日發生誤認車輛引發互毆事件，鍾男將盧男誤認為先前逼車車輛，雙方爆發口角並互毆，警方到場後2人不提傷害告訴，仍依社維法移請裁處。

中壢警分局文化派出所所長黃嘉得接受媒體聯訪表示，警方於5日下午3時56分接獲報案，趕赴中華路二段與普忠路口處理。調查發現，鍾男騎乘普通重型機車時疑似遭不明人士逼車，行經事發路口時，誤認盧男所騎機車就是先前逼車車輛，雙方因此發生口角，進而演變為徒手互毆。

黃嘉得指出，互毆雙方事後冷靜溝通，鍾男確定認錯人，衝突純屬誤會。當巡邏員警到場時，2人情緒已平復，現場也未再發生衝突，經詢問後，雙方都表示不願提出傷害告訴。

中壢警分局表示，雖然雙方未提告，但在公共場所互毆已違反社會秩序維護法，警方調查後仍依法移請裁處；同時呼籲民眾，遇到糾紛應保持理性，避免因一時情緒衝動引發衝突，危害公共秩序與安全。

桃園 中壢 桃園市

延伸閱讀

影／后里酒後鬧事持刀恐嚇還開車要衝撞？ 警方受理報案追查

桃園保全吸電子煙神情異常 警測出依托咪酯陽性反應

苗栗義里大橋大型重車疑自撞 22歲男騎士翻落20公尺橋下慘死

貨車駕駛慘遭拖行…追撞未拉手煞後滑墜邊坡 被查出涉毒駕

相關新聞

高雄男占一樓公用地搭鐵皮屋 恐嚇鄰居砸魚缸和機車下場曝

家住高市前鎮區鎮東一街的林姓男子，占據住家一樓外的公用地搭建鐵皮屋，占地為王，鄰居劉姓女子以魚缸阻擋擴建施工，林男昨天下午憤而出言恐嚇劉女，並推倒劉女兒子的機車、砸毀魚缸；林昨晚被警方逮捕送辦外，違建鐵皮屋明將由工務局拆除。

影／變換車道撞移動豪宅！邁巴赫S500駕駛被撞 反成酒駕現行犯

台74線快速道路今日清晨發生一起天價車禍，陳姓男子當時駕駛豐田TOYOTA轎車，行經74線快速道路東向23K處變換車道，不慎撞上行駛於同車道、新車身價高達888萬元的「移動豪宅」賓士邁巴赫（Maybach）S500系列，警方到場調查，駕駛邁巴赫的林姓男子涉嫌酒駕，當場從「無辜被害人」成「酒駕現行犯」，警方依法究辦。

台82線嘉義段5車連環撞釀5傷 駕駛酒測全數零

台82線快速道路西向7.4公里處昨天下午4時許發生5車連環追撞事故，造成5人受傷送醫，所幸均無生命危險。警方初步調查，疑為一輛小貨車追撞前方自小客車後，引發後方車輛連環碰撞，詳細肇事原因仍待調查釐清。

又是網路互嗆！台東玄濟宮二度遭人潑糞 警方抓到兩名嫌犯

台東玄濟宮風波不斷，繼其他宮廟登門挑釁之後，上月底至今，又陸續被人丟雞蛋及潑糞。昨晚一輛外縣市車輛到台東犯案，潑灑糞便之後逃逸，警方以車追人，成功攔下涉案車輛，車上有兩名嫌犯，依法究辦。

雪隧拋錨引爆大回堵！宜蘭人哀號國5停車場「假日只能待在家」

國5雪隧今天上午9時許發生自小客車故障，拋錨在北上外側車道，由於進入暑假雪隧塞車相當嚴重，網路平台每天被塞車貼文不斷洗版，成了宜蘭人與遊客的夢魘，上午這起事故一度造成車流回堵大排長龍，高公局坪林行控中心呼籲駕駛上路前請做好車輛檢查，以免塞在路上待援，也嚴重影響車流。

高雄港西岸碼頭驚見男浮屍 左手腳有刺青...警查出身分是他

高雄港西岸碼頭主航道水域昨天傍晚5時20分許驚見一具男性浮屍漂浮水面，民眾見狀報警，警消出動將浮屍打撈上岸，經初步檢視，死者左大腿和左臂有刺青，身體已些許腫脹，警方從死者身上證件查出是70歲吳姓男子，初判無外力介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。