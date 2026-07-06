桃園騎士誤認逼車對象 路口互毆遭依社維法送辦

桃園市警察局中壢分局今天說，中壢區5日發生誤認車輛引發互毆事件，鍾男將盧男誤認為先前逼車車輛，雙方爆發口角並互毆，警方到場後2人不提傷害告訴，仍依社維法移請裁處。

中壢警分局文化派出所所長黃嘉得接受媒體聯訪表示，警方於5日下午3時56分接獲報案，趕赴中華路二段與普忠路口處理。調查發現，鍾男騎乘普通重型機車時疑似遭不明人士逼車，行經事發路口時，誤認盧男所騎機車就是先前逼車車輛，雙方因此發生口角，進而演變為徒手互毆。

黃嘉得指出，互毆雙方事後冷靜溝通，鍾男確定認錯人，衝突純屬誤會。當巡邏員警到場時，2人情緒已平復，現場也未再發生衝突，經詢問後，雙方都表示不願提出傷害告訴。

中壢警分局表示，雖然雙方未提告，但在公共場所互毆已違反社會秩序維護法，警方調查後仍依法移請裁處；同時呼籲民眾，遇到糾紛應保持理性，避免因一時情緒衝動引發衝突，危害公共秩序與安全。