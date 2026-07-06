快訊

專訪／蘇巧慧拋「衛星變繁星」 願景：雙北要共榮 但也要各自精采

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假首周悲劇！高雄棒球隊高一生回東港看阿嬤 戲水遭浪捲溺斃

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄17歲高中生昨在東港海邊遭大浪捲走不幸溺斃，據了解，該生是普門中學棒球隊學生，周末放假回東港探望阿嬤，卻發生溺水意外，消息傳回學校，校方表示，家屬心情悲慟，今天上午也由輔導室主任針對棒球隊學生安心輔導，協助隊友調適情緒。

屏東縣消防局昨下午3時25分接獲東港南平沙灘發生一起戲水意外，立即調派東港、佳冬、特搜及第三大隊等單位，出動8輛消防車、3艘救生艇、2架無人機、15名警消及20名義消投入搜救，由特搜副大隊長鄭維勛擔任現場指揮官。經近2小時搜索，下午5時7分尋獲少年，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治。

校方指出，學生是利用假日回東港探望阿嬤，阿嬤在當地經營海水遊憩設備租賃店面，店外就是海邊，不幸遭海浪捲走，「完全是一場意外」，昨天已透過主任與家屬、阿嬤聯繫，表達只要有任何需要，學校願意全力協助。

校方表示，這名學生是棒球隊成員，今年高一升高二，「很有禮貌、很乖的孩子」，目前棒球隊已於昨晚收假返校，由於球隊班級幾乎都是棒球隊學生，將統一安心輔導。

校方強調，放暑假前都有反覆宣導注意安全，提醒學生不要戲水、不要騎機車，尤其球隊暑假仍維持訓練，只有周末短暫放假，也一直不斷宣導，但還是發生這樣令人遺憾的意外。

暑假首周悲劇！高雄普門中學棒球隊學生東港戲水遭浪捲溺斃。圖／屏東縣政府消防局提供
暑假首周悲劇！高雄普門中學棒球隊學生東港戲水遭浪捲溺斃。圖／屏東縣政府消防局提供

暑假首周悲劇！高雄普門中學棒球隊學生東港戲水遭浪捲溺斃。圖／屏東縣政府消防局提供
暑假首周悲劇！高雄普門中學棒球隊學生東港戲水遭浪捲溺斃。圖／屏東縣政府消防局提供

東港 阿嬤 高雄 棒球 溺水

延伸閱讀

影／東港南平海堤沙灘戲水 17歲高中生溺斃…距岸百公尺尋獲

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

「笑著的地方」成絕響！高雄中正高中校長在校猝逝 師生不捨發文悼念

台中某國中足球隊驚爆霸凌...校方遭控冷處理 教育局回應了

相關新聞

暑假首周悲劇！高雄棒球隊高一生回東港看阿嬤 戲水遭浪捲溺斃

高雄17歲高中生昨在東港海邊遭大浪捲走不幸溺斃，據了解，該生是普門中學棒球隊學生，周末放假回東港探望阿嬤，卻發生溺水意外，消息傳回學校，校方表示，家屬心情悲慟，今天上午也由輔導室主任針對棒球隊學生安心輔導，協助隊友調適情緒。

影／東港南平海堤沙灘戲水 17歲高中生溺斃...距岸百公尺尋獲

屏東縣消防局5日下午3時25分接獲報案，東港鎮南平路附近海堤民眾溺水，消防局出動東港、佳冬、特搜與第三大隊，8車3艇2無人機15警消、20義消出動，由於颱風剛過，岸邊易有長浪來襲，警消搜救約近2小時，在傍晚5時7分發現溺者已無生命跡象，送醫不治，溺者是來自高雄的17歲郭姓高中生。

影／高雄輪胎行深夜大火竄天際畫面驚人 1小時撲滅損失百萬

高雄市仁武區澄觀路一棟透天四樓輪胎行昨晚11時40分許驚傳火警，由於屋內囤積大量易燃輪胎，火勢一發不可收拾，滾滾濃煙竄向天際，畫面驚人。消防局出動17車、48人搶救，火勢約1小時後撲滅，幸無人傷亡，初估財損逾百萬元。

宗教界互嗆！「尬電師父」千字文開槓 民俗專家反擊下戰帖

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，民俗專家廖大乙先前怒轟她將天災說成天譴，假神弄怪，對全台灣人「放口符」，鄔女疑因此而在廖的相關新聞下開槓「千字文」。廖大乙正面回擊，直球對決開轟「要她本尊錄影出來講」。

摩鐵驚見「冰鎮」女屍 涉案男友落網

卅五歲林姓女子前晚陳屍屏東市一家汽車旅館，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異。林女與四十五歲蔡姓男子已租房一個多月，蔡男前天匆匆離開後林女屍體便被發現，警方昨天凌晨循線逮捕蔡男，蔡男稱不知林女死因，疑似吸食毒品過量，全案仍由檢警調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。