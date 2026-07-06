暑假首周悲劇！高雄棒球隊高一生回東港看阿嬤 戲水遭浪捲溺斃

高雄17歲高中生昨在東港海邊遭大浪捲走不幸溺斃，據了解，該生是普門中學棒球隊學生，周末放假回東港探望阿嬤，卻發生溺水意外，消息傳回學校，校方表示，家屬心情悲慟，今天上午也由輔導室主任針對棒球隊學生安心輔導，協助隊友調適情緒。

屏東縣消防局昨下午3時25分接獲東港南平沙灘發生一起戲水意外，立即調派東港、佳冬、特搜及第三大隊等單位，出動8輛消防車、3艘救生艇、2架無人機、15名警消及20名義消投入搜救，由特搜副大隊長鄭維勛擔任現場指揮官。經近2小時搜索，下午5時7分尋獲少年，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫不治。

校方指出，學生是利用假日回東港探望阿嬤，阿嬤在當地經營海水遊憩設備租賃店面，店外就是海邊，不幸遭海浪捲走，「完全是一場意外」，昨天已透過主任與家屬、阿嬤聯繫，表達只要有任何需要，學校願意全力協助。

校方表示，這名學生是棒球隊成員，今年高一升高二，「很有禮貌、很乖的孩子」，目前棒球隊已於昨晚收假返校，由於球隊班級幾乎都是棒球隊學生，將統一安心輔導。

校方強調，放暑假前都有反覆宣導注意安全，提醒學生不要戲水、不要騎機車，尤其球隊暑假仍維持訓練，只有周末短暫放假，也一直不斷宣導，但還是發生這樣令人遺憾的意外。

暑假首周悲劇！高雄普門中學棒球隊學生東港戲水遭浪捲溺斃。圖／屏東縣政府消防局提供