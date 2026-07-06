影／高雄輪胎行深夜大火竄天際畫面驚人 1小時撲滅損失百萬

高雄市仁武區澄觀路一棟透天四樓輪胎行昨晚11時40分許驚傳火警，由於屋內囤積大量易燃輪胎，火勢一發不可收拾，滾滾濃煙竄向天際，畫面驚人。消防局出動17車、48人搶救，火勢約1小時後撲滅，幸無人傷亡，初估財損逾百萬元。

高市消防局指出，昨天深夜11時40分許接獲通報，指位於澄觀路的某輪胎行發生火警，火煙猛烈，消防局陸續增派17車48人前往搶救。

抵達現場後，發現輪胎行是4樓透天厝，由於屋內堆放大量輪胎，火勢一發不可收拾，滾滾火煙向上竄燒，夾帶刺鼻臭味，附近居民拍下驚人畫面，有消防員冒險進屋灌救，有網友嚇得問「要撤離嗎」；另有網友呼籲「車輛請改道」。

火勢在約1小時後撲滅，所幸無人員受傷受困；由於輪胎幾乎燒毀，屋主初估損失上百萬元；詳細起火原因由火調科調查釐清。

高市澄觀路某輪胎行昨深夜大火，由於屋內有大量易燃輪胎，滾滾火煙竄向天際，畫面驚人。圖／Threads網友tzy_407提供

高市澄觀路某輪胎行昨深夜大火，由於屋內有大量易燃輪胎，滾滾火煙竄向天際，畫面驚人。圖／Threads網友tzy_407提供

高市澄觀路某輪胎行昨深夜大火，由於屋內有大量易燃輪胎，滾滾火煙竄向天際，畫面驚人。記者石秀華／翻攝