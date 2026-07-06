聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄輪胎行深夜大火竄天際畫面驚人 1小時撲滅損失百萬
高雄市仁武區澄觀路一棟透天四樓輪胎行昨晚11時40分許驚傳火警，由於屋內囤積大量易燃輪胎，火勢一發不可收拾，滾滾濃煙竄向天際，畫面驚人。消防局出動17車、48人搶救，火勢約1小時後撲滅，幸無人傷亡，初估財損逾百萬元。
高市消防局指出，昨天深夜11時40分許接獲通報，指位於澄觀路的某輪胎行發生火警，火煙猛烈，消防局陸續增派17車48人前往搶救。
抵達現場後，發現輪胎行是4樓透天厝，由於屋內堆放大量輪胎，火勢一發不可收拾，滾滾火煙向上竄燒，夾帶刺鼻臭味，附近居民拍下驚人畫面，有消防員冒險進屋灌救，有網友嚇得問「要撤離嗎」；另有網友呼籲「車輛請改道」。
火勢在約1小時後撲滅，所幸無人員受傷受困；由於輪胎幾乎燒毀，屋主初估損失上百萬元；詳細起火原因由火調科調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。