宗教界互嗆！「尬電師父」千字文開槓 民俗專家反擊下戰帖
台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，民俗專家廖大乙先前怒轟她將天災說成天譴，假神弄怪，對全台灣人「放口符」，鄔女疑因此而在廖的相關新聞下開槓「千字文」。廖大乙正面回擊，直球對決開轟「要她本尊錄影出來講」。
鄔馨茹自稱能與外星文明對接，且有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，另常喊「尬電（God Damn）」也被稱為「尬電師父」，由於其行徑爭議不斷，遭受各界質疑，日前將屏東大雨釀災，她甚至暗指是「報應」又引發爭議。
民俗專家廖大乙對於她將天災說成天譴，甚至恐嚇大眾，如果還有人繼續質疑她，台灣人要陪葬、要自負後果，怒轟鄔女假神弄怪、妖言惑眾，對全台灣人「放口符」更是假乩童的騙人把戲，建議她去當演員或去看精神科。
鄔女遭廖大乙痛批質疑後疑因此到「廖大乙遭辱『宗教敗類』怒告30位酸民」相關新聞下開槓，指「廖老師，其實也不認識你，你自己曾也是被霸凌者受害者…，沒想到一個老師曾經是被害者，如此也變成加害者…傷害毀謗我」等留言上千字。
對此，廖大乙表示，該篇留言是直接用她的姓名（鄔馨茹）留言，而網路資訊真假難辨，尤其「尬電」很常說現在AI非常多，因此這則以「本名」留言也不知是真是假，他因此向鄔女喊話，建議她「本人出來錄影說明」，不要躲在鍵盤後面。
廖大乙強調，他秉持「談錢非宗教」從不募款、不讓人請客、不吃「佛仔飯」，靠自己從事園景工作賺錢，並再次怒轟「尬電」自稱聖人仍要排泄、吃飯，更靠他人供養，還說別人霸凌她，他廖大乙是看不下去才發聲，吃飽太閒才霸凌她。
他進一步質疑「尬電」1天淨賺10萬怎麼來，應該要公開說清楚，而「人就是人」不要怪力亂神，也別再用一些模稜兩可的話術，以偏概全，欺騙眾生，他為此正面回擊，直球對決「尬電」要她別只是留言給他，直接本尊錄影出來講清楚。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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