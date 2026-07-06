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宗教界互嗆！「尬電師父」千字文開槓 民俗專家反擊下戰帖

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台東玄濟宮主事乩身「尬電師父」鄔馨茹爭議不斷，民俗專家廖大乙先前怒轟她將天災說成天譴，假神弄怪，對全台灣人「放口符」，鄔女疑因此而在廖的相關新聞下開槓「千字文」。廖大乙正面回擊，直球對決開轟「要她本尊錄影出來講」。

鄔馨茹自稱能與外星文明對接，且有濟顛禪師、東方紫微聖人及霄凌天尊等多重身分，另常喊「尬電（God Damn）」也被稱為「尬電師父」，由於其行徑爭議不斷，遭受各界質疑，日前將屏東大雨釀災，她甚至暗指是「報應」又引發爭議。

民俗專家廖大乙對於她將天災說成天譴，甚至恐嚇大眾，如果還有人繼續質疑她，台灣人要陪葬、要自負後果，怒轟鄔女假神弄怪、妖言惑眾，對全台灣人「放口符」更是假乩童的騙人把戲，建議她去當演員或去看精神科。

鄔女遭廖大乙痛批質疑後疑因此到「廖大乙遭辱『宗教敗類』怒告30位酸民」相關新聞下開槓，指「廖老師，其實也不認識你，你自己曾也是被霸凌者受害者…，沒想到一個老師曾經是被害者，如此也變成加害者…傷害毀謗我」等留言上千字。

對此，廖大乙表示，該篇留言是直接用她的姓名（鄔馨茹）留言，而網路資訊真假難辨，尤其「尬電」很常說現在AI非常多，因此這則以「本名」留言也不知是真是假，他因此向鄔女喊話，建議她「本人出來錄影說明」，不要躲在鍵盤後面。

廖大乙強調，他秉持「談錢非宗教」從不募款、不讓人請客、不吃「佛仔飯」，靠自己從事園景工作賺錢，並再次怒轟「尬電」自稱聖人仍要排泄、吃飯，更靠他人供養，還說別人霸凌她，他廖大乙是看不下去才發聲，吃飽太閒才霸凌她。

他進一步質疑「尬電」1天淨賺10萬怎麼來，應該要公開說清楚，而「人就是人」不要怪力亂神，也別再用一些模稜兩可的話術，以偏概全，欺騙眾生，他為此正面回擊，直球對決「尬電」要她別只是留言給他，直接本尊錄影出來講清楚。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。圖／翻攝自臉書@霸告
台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹風波不斷，其言論行徑屢屢引發爭議，成為關注焦點。圖／翻攝自臉書@霸告

民俗專家廖大乙先前怒轟台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹將天災說成天譴，鄔女疑因此而在廖的相關新聞內開槓「千字文」。廖大乙為此正面回擊「要她本尊錄影出來講」。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙先前怒轟台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹將天災說成天譴，鄔女疑因此而在廖的相關新聞內開槓「千字文」。廖大乙為此正面回擊「要她本尊錄影出來講」。圖／廖大乙提供

民俗專家廖大乙先前怒轟台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹將天災說成天譴，鄔女疑因此而在廖的相關新聞下開槓「千字文」。廖大乙為此正面回擊「要她本尊錄影出來講」。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙先前怒轟台東玄濟宮主事乩身鄔馨茹將天災說成天譴，鄔女疑因此而在廖的相關新聞下開槓「千字文」。廖大乙為此正面回擊「要她本尊錄影出來講」。圖／廖大乙提供

玄濟宮 屏東 台東

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