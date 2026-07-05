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影／男持手機國道內側車道路肩奔跑 驚險畫面全都錄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號台中大雅段內側車道路肩今天下午出現一名男子拿著手機跑步，驚險畫面被行經車輛駕駛和乘客看到，乘客錄下畫面，國道公路警察局第三公路警察大隊表示，尚未接獲民眾檢舉及報案，將調閱相關影像通知當事人到案說明調查釐清，如查證屬實將依道路交通處罰條例製單舉發，處行為人3000元以上到6000元以下罰鍰。

國道第三大隊表示，有關網傳今天下午5時9分（依截圖影像時間查證），一名行人於國道1號北向171.6公里至171.4公里台中大雅路段內側路肩奔跑案，民眾於Threads張貼影像，稱一行人於上述時、地內側路肩奔跑，三大隊尚未接獲民眾檢舉及報案，另該時段、路段查無交通事故。

三大隊後續將調閱相關影像，並通知當事人到案說明調查釐清，如查證屬實將依道路交通處罰條例第33條第4項之規定製單舉發，處行為人3000元以上到6000元以下罰鍰。

三大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，若發現有行人誤、違闖國道，應在保證自身安全前提下，撥打110或高速公路「1968警政報案」通報員警到場處理，確保國道行車秩序與安全。

國道1號北向171.6公里至171.4公里台中大雅路段，內側路肩今天有人奔跑，被行經車輛乘客拍下。圖／Threads wangyunchen31 提供
國道1號北向171.6公里至171.4公里台中大雅路段，內側路肩今天有人奔跑，被行經車輛乘客拍下。圖／Threads wangyunchen31 提供

國道1號北向171.6公里至171.4公里台中大雅路段，內側路肩今天有人奔跑，被行經車輛乘客拍下。圖／Threads wangyunchen31 提供
國道1號北向171.6公里至171.4公里台中大雅路段，內側路肩今天有人奔跑，被行經車輛乘客拍下。圖／Threads wangyunchen31 提供

國道 Threads 台中

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