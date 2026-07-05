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台南驚傳漁筏翻覆1失蹤！陸海空搜救未果 家屬心急如焚
疑瞬間風浪大，台南市將軍區青山漁港今上午驚傳漁筏不慎翻覆，陳姓漁民落水，台南市消防局、海巡署及空勤總隊分別出動車輛、船艇及直升機陸海空協尋未果，家屬心急如焚盼奇蹟出現。
事件發生在上午約11時，60歲陳姓漁民駕駛漁筏要進入將軍青山漁港港口時，因沿岸風浪大，造成漁筏翻覆，附近漁民目擊陳男落海，趕緊報案，家屬也急趕至現場。
海巡署緊急出動船艇在青山港外、港內航道搜救，空勤總隊直升機也飛抵青鯤鯓海域搜救，台南市消防局第三大隊出動將軍、七股、新營、麻豆等分隊及無人機到場救。因風浪太大，不利救生艇操作，一行人轉至在青山漁港周邊堤防岸巡搜尋，另請2艘漁船在事發海域協助搜救，至下午6時仍無所獲，後續將持續搜索。
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