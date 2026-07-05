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苗栗義里大橋大型重車疑自撞 22歲男騎士翻落20公尺橋下慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

22歲吳姓男子今天上午騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，人、車分開，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，吳男受到重創，送醫傷重不治，車禍原因將由警方調查釐清。

台13線三義鄉義里大橋北端今天10點35分發生大重機不明原因自撞護欄交通事故，苗栗警分局龍騰派出所獲報到場，吳男大重機在橋上毀損嚴重，吳男墜落高架橋下，員警協助管制疏導交通，吳男經由救護車送醫搶救，仍回天乏術。

警方初步調查，吳男騎大型重機南往北行經義里大橋轉彎路段，不明原因自撞路橋護欄，吳男因傷重尚無法酒精檢測，詳細事故原因仍待調查釐清。

苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，依速限行駛，以確保自己與用路人生命財產安全。

22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由警方進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供
22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由警方進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供

22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由來警進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供
22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由來警進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供

22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由來警進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供
22歲吳姓男子今天騎大型重機車在台13線苗栗縣三義鄉義里大橋疑自撞，吳男翻落高架路橋下方約20公尺，送醫傷重不治，車禍原因由來警進一步調查釐清。圖／苗栗警察分局提供

車禍 重機 自撞

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