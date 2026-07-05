影／礁溪嚴重車禍 兩車對撞「噴飛落田、栽水溝」6人受傷送醫

宜蘭礁溪鄉踏踏路與踏踏五路口今天將近中午發生嚴重車禍，兩輛白色小客車在路口猛烈對撞，巨大撞擊力導致一車栽進排水溝、另一車噴飛落入已收割的稻田，車頭全毀變形。兩車駕駛與乘客共6人受傷送醫，所幸均無生命危險。

警方初步調查，30歲吳姓男子與65歲楊姓男子分別駕駛自小客車，在東西向的踏踏路與南北向的踏踏五路口交會對撞。兩車猛烈偏離路線，導致保險桿掉落、引擎蓋扭曲變形，現場零件散落一地，目擊者直呼「這下子，撞得很用力」。

事故畫面被路過民眾PO網後引發熱議，不少網友直指路口設有讓路標誌，紛紛留言：「走小路到了路口還不減速嗎」、「地上三角形與路邊標誌都看不到嗎」，也有人善意提醒「奉勸外地人，路很小，小心駕駛」。

消防局救護車接獲報案後迅速趕抵現場，將兩名駕駛及車上4名乘客共6人送醫急救，所幸均無大礙。警方表示，雙方駕駛的酒測值均為零，詳細的肇事原因與責任歸屬仍待後續進一步調查，礁溪警方也呼籲民眾行經無號誌路口時應隨時注意左右來車，減速慢行以策安全。

礁溪鄉踏踏路口發生嚴重車禍，兩白車對撞後，噴飛落田及栽入水溝，包括駕駛、乘客共6人受傷送醫。圖／警方提供

礁溪鄉踏踏路口發生嚴重車禍，兩白車對撞後，噴飛落田及栽入水溝，包括駕駛、乘客共6人受傷送醫。圖／取threads@90des_ign

礁溪鄉踏踏路口發生嚴重車禍，兩白車對撞後，噴飛落田及栽入水溝，包括駕駛、乘客共6人受傷送醫。圖／警方提供

礁溪鄉踏踏路口發生嚴重車禍，兩白車對撞後，噴飛落田及栽入水溝，包括駕駛、乘客共6人受傷送醫。圖／警方提供