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雙和醫院患者急診室大聲咆哮 疑不滿轉院程序久等

中央社／ 新北5日電

雙和醫院急診室2日發生葉姓患者疑因轉院程序與護理師發生口角，新北市中和警分局員警獲報到場維護醫療秩序，還陪同搭救護車轉院，後續將依涉違醫療法通知葉男到案說明。

新北市警察局中和分局今天以訊息說明，2日下午2時許接獲通報，雙和醫院急診室疑有糾紛發生，於是派員到場處理，經了解，57歲的葉姓男子因身體不適至醫院就診，院方已進行初步醫療處置行為。

警方表示，葉男後續欲轉院，疑因等待轉院的時間過久導致情緒不佳，進而和陳姓護理師因轉院程序爆發口角衝突。員警除制止葉男在急診室內大聲咆哮並隨車陪同搭乘救護車轉院。

警方表示，陳姓護理師後續到警局提告並製作筆錄，將依涉嫌違反醫療法規定通知葉男到案說明。

雙和醫院針對此事件聲明指出，因涉及病人隱私，院方不便回應。並強調，「打造醫療友善環境人人有責，不僅是醫護同仁的基本權益，也是醫療照護品質的關鍵，本院對醫療暴力零容忍的態度不會退縮」。

雙和醫院 患者 護理師

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