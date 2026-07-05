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不爽計程車被攔走開嗆…爆口角推擠 4人互不提告仍遭法辦
蔡姓、吳姓男子及王姓、潘姓男子今凌晨分別於台北市中山區飲宴後，準備攔乘計程車，卻因先後順序爭執、雙方發生推擠，警方介入時後雙方不提告，仍依社會秩序維護法裁罰。
警方調查，39歲蔡男與43歲吳男今凌晨1時許久候在中山區長春路上準備攔乘計程車，未料同一輛計程車已被26歲王男及27歲潘男攔獲、準備上車。
蔡男不滿車輛被攔走，對王、潘2人大聲咆哮，對方本來有意讓出計程車，遭蔡怒嗆後，一氣之下上前推擠蔡男，民眾見狀報警處理。
警方獲報介入，現場狀況消停，雙方皆稱在附近某酒店飲酒後準備搭車返家，卻因先後順序爆發推擠，但因無明顯受傷，雙方互不提告，警詢後依社會秩序維護法裁罰4人。
警方表示，民眾遇有糾紛應理性溝通，對於任何聚眾鬥毆、暴力滋事等破壞社會秩序行為，警方絕不寬貸。
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