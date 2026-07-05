聽新聞
0:00 / 0:00
新北22歲女高處墜落重摔路面 路人驚見嚇壞報案送醫不治
新北市新莊區今天驚傳墜樓死亡意外，有民眾上午11時許行經思源路與幸福東路口時，赫見女子自高處墜落立即報警。救護人員趕抵現場發現女子已無呼吸心跳，緊急將她送醫搶救，但女子因傷重於救護車上不治死亡，女子墜樓原因仍待警方調查。
新莊警方今天上午11時許接獲119轉報，指稱思源路與幸福東路口1棟社區大樓發生墜樓案件。警員趕抵現場發現墜樓的22歲女子已無呼吸心跳，送醫後仍不治死亡。警方經查女子疑自13樓頂墜落，重摔在大樓外路面，當時許多路人經過目睹驚恐過程，警方初步勘驗發現無外力介入，確切案情仍待相驗釐清。
自殺警語
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。