新北22歲女高處墜落重摔路面 路人驚見嚇壞報案送醫不治

新北市新莊區今天驚傳墜樓死亡意外，有民眾上午11時許行經思源路與幸福東路口時，赫見女子自高處墜落立即報警。救護人員趕抵現場發現女子已無呼吸心跳，緊急將她送醫搶救，但女子因傷重於救護車上不治死亡，女子墜樓原因仍待警方調查。

新莊警方今天上午11時許接獲119轉報，指稱思源路與幸福東路口1棟社區大樓發生墜樓案件。警員趕抵現場發現墜樓的22歲女子已無呼吸心跳，送醫後仍不治死亡。警方經查女子疑自13樓頂墜落，重摔在大樓外路面，當時許多路人經過目睹驚恐過程，警方初步勘驗發現無外力介入，確切案情仍待相驗釐清。

自殺警語

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