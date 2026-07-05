影／三角錐放鄭成功石像頭上 大學肄業男稱好玩被罰6000元

大學肄業的19歲楊姓男子聲稱覺得好玩，前晚居然持交通三角錐爬上台南市中西區開山路與府前路口的延平郡王祠庭園鄭成功騎馬石像，並將交通錐放在鄭成功頭頂上；警方調閱監視器，查出他是騎機車前往，昨天下午傳喚到案，詢問後依違反社會秩序維護法裁罰6千元。

延平郡王祠主祀明朝延平郡王鄭成功，舊名開山王廟，清同治十三年（1874），沈葆楨因牡丹社事件來台籌防， 奏請專祠賜謚，遂改開山王廟為延平郡王祠；鄭成功騎馬石像是中國福建泉州捐贈，材質是花崗岩龔石，長8公尺、寬4公尺、高7公尺，重量200公噸，2008年5月揭幕。

台南式 Tainan Style臉書粉絲專頁昨天上午10時許發文指出「暑假到了，什麼怪事都會發生，誰放的啦！鄭成功應該沒想到，400年後加冕在他頭上的是三角錐」，原來是鄭成功石雕頭頂上多了個三角錐，網友留言「暑假就是小怪獸和中二病學生出閘門的時候」。

台南市文化局古蹟營運科趕往移除該三角錐，確認雕像並未受損，呼籲民眾愛惜公物，尊重歷史場域；台南市警第二分局調閱周遭監視器，發現騎到延平郡王祠附近的涉案機車與騎士，再以車追人，查出涉案的楊姓男子，昨天下午通知他到案說明。

據了解，楊大學肄業，聲稱因為覺得好玩，前天晚間一時興起去買交通三角錐，並爬上鄭成功石像，把三角錐放到鄭成功的頭上；警方詢問後，依違反社會秩序維護法第73條「污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念之處所或設施者」，裁罰楊6千元。

大學肄業的19歲楊姓男子聲稱覺得好玩，前晚將交通錐放在鄭成功石像頭頂上。圖／民眾提供