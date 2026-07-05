高雄男騎士超車未注意前面車況 撞上電動輪椅兩人受傷

高雄市31歲古男昨（4）日下午2點多，騎機車行經橋頭省道成功北路，沿機慢車道由北往南直行，疑未注意車前狀況撞上前方同向、40歲林女騎乘的電動輪椅，所幸兩人僅受輕傷無生命危險。

警方表示，古男昨（4）日下午2點多沿機慢車道由北往南直行，行經肇事地點時，不慎與前方同向行駛、由40歲林女所騎乘的電動輪椅（醫療代步車）後車尾發生碰撞，古男擦挫傷自行就醫，林女也有多處受傷，由救護車送醫。

事後後面機車駕駛將行車紀錄器畫面放上網路，車禍發生前，古男緊貼前車，企圖超車，正往右靠準備超車時，未注意到前方林女騎乘的電動輪椅，才直接撞上去，網友看到畫面痛斥古男「他把車繞到右側的時候，代步車就在他的正前方了，他都沒剎車，是在看什麼東西」。

警方表示，古男、林女均無生命危險；經警方現場對2人實施酒精測試，結果均無酒駕情事，警方初步研判，古男未注意車前狀況，詳細肇事原因將由交通大隊進行分析研判。