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登馬比杉山返程喘到走不動 30歲山友疑肺水腫直升機吊掛送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一支4人登山隊攀登馬比杉山，昨天返程途中，30歲曾姓男山友突出現四肢無力、呼吸急促及行走困難等疑似肺水腫症狀。花蓮縣消防局獲報後啟動救援，除派遣地面搜救人員入山，也申請空勤總隊支援，今天上午順利將曾男吊掛下山送醫治療。

來自北部的4人登山隊規畫5天行程攀登中央山脈北一段的馬比杉山，昨天為行程第3天，隊伍完成登頂後返回南湖山屋途中，曾男突然感到肢體乏力、步履困難，並伴隨呼吸急促等不適症狀，疑似出現高山肺水腫，隊友隨即通報求援。

花蓮縣消防局昨天下午5時許接獲報案，評估地面救援人員入山接觸患者至少需3天時間，立即協調駐守南湖山屋附近的2名協作前往接應，協助將曾男帶回南湖大山山屋休息，並提供藥物及PAC攜帶型加壓艙等設備，減輕高山症帶來的不適，同時向空勤總隊申請直升機支援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天清晨6時39分出動黑鷹直升機執行任務，沿立霧溪航線飛往南湖大山山屋周邊，機組人員抵達後先完成空中勘察、風險評估及落地檢查，確認環境安全後順利降落，曾男在救難人員協助下登機，直升機於上午7時38分降落花蓮德興棒球場，再由救護車轉送花蓮慈濟醫院接受治療。

海拔3211公尺的馬比杉山位於中央山脈北一段，因距離遙遠、往返路程漫長且地形起伏多變，被不少山友形容為南湖群峰中的「遠的要命王國」，是具挑戰性的高山路線之一。

30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供
30歲曾姓男山友登馬比杉山，突出現疑似肺水腫症狀，經隊友通報求援，空勤總隊今天上午順利吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊第一大隊第三隊提供

空勤總隊 直升機 花蓮

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