影／后里酒後鬧事持刀恐嚇還開車要衝撞？ 警方受理報案追查

台中市后里區前天凌晨有小吃店發生酒後糾紛，其中一方意圖開車衝撞，員警獲報到場，涉案車輛已開離現場，警方今天說明，被害人已報案提告恐嚇和殺人未遂，警方已調閱附近監視器畫面，釐清案情。

民眾在臉書「后里幫」貼文和影片表示，本月2日晚上到隔天凌晨，台中后里有小吃店發生糾紛，一名男子酒後開車在小吃店鬧事，褲子後插著長刀叫囂，還開車要撞人。

大甲分局表示，義里派出所7月3日凌晨0時50分接獲報案，稱后里區成功路某小吃店發生民眾酒後糾紛，且有人意圖開車衝撞。

警方獲報後立即派員趕赴現場，抵達時涉案藍色貨車已駛離現場。經查，現場49歲張姓男子與36歲陳姓男子因先前傷害官司和解不成，雙方於現場發生爭執。張男指控陳嫌持刀恐嚇並欲駕車衝撞，現場無人員受傷或財物損失。隨後陳嫌步行返回現場，員警檢視陳嫌無酒味、酒容，無貼文所稱縱放陳嫌酒後駕車情事，另經盤查陳嫌身上無違禁品。

警方表示，張男於同日凌晨2時46分至派出所正式提出恐嚇及殺人未遂告訴，警方已依法受理。目前已調閱周邊監視器畫面，釐清案情，以維護社會治安。

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