竹縣關西一處池塘發現浮屍 確認是3年前被報失蹤的男子

新竹縣關西鎮一座大池塘昨天傍晚被人發現有一具浮屍，警、消打將其撈上岸，透過遺在身上的證件找到家屬，確認是3年前即報失蹤的55歲李姓男子，因衣物完整，初步排除他殺可能，細節仍待調查釐清。

新竹縣消防局於7月4日下午接獲報案，指關西鎮雙口塘周邊池塘水面發現疑似有人趴臥水面，立即派遣關西分隊2車5人前往搶救。消防人員抵達現場後，發現一人趴臥於池塘水面且無反應，立即展開救援作業，於接觸後將其搬運至岸邊，經檢視大體腐爛已明顯死亡，未送醫。

竹縣消防局說，據警方從死者身上證件找到家屬，確認是3年前即報失蹤的55歲李姓男子後，續現場交由轄區警方接續處理，並依法辦理相關調查，以釐清案件發生原因。

竹縣消防局提醒，民眾前往池塘、水圳、河川等水域周邊活動時，應特別留意自身安全，避免單獨靠近濕滑岸際或危險水域，如發現有人疑似發生意外，請立即撥打119或110通報，以利相關單位即時救援。

據悉，家屬對李男死因無意見，但仍待檢方與法醫相驗，查明確切死因，由於死者衣物完整，初步排除他殺。

新竹縣消防局於7月4日下午接獲報案，指關西鎮雙口塘周邊池塘水面發現疑似有人趴臥水面，消防人員抵達現場後，發現一人趴臥於池塘水面且無反應，立即展開救援作業，接觸後將其搬運至岸邊，經檢視大體腐爛已明顯死亡，未送醫。圖／新竹縣消防局提供