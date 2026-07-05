花蓮少年釣魚騎電動二輪車返家 疑擦撞護欄重摔送醫不治

花蓮一名16歲莊姓高中生昨天下午與友人前往壽豐鄉豐田地區釣魚，返程時騎乘微型電動二輪車行經台9線鳳林段，疑因擦撞慢車道旁水泥護欄後失控摔車，造成頭部重創。救護人員到場時，莊姓少年已無生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治，事故原因仍待警方進一步釐清。

警方調查，事故發生於昨天下午4時30分左右。莊姓少年騎乘微型電動二輪車沿台9線由北往南行駛，行經鳳林鎮222公里處慢車道路段時，車輛不明原因偏向右側，擦撞自行車道安全島水泥護欄後失控倒地，頭部猛烈撞擊路旁石墩。

警消獲報趕抵現場，發現莊姓少年已沒有生命跡象，立即施以心肺復甦術等急救措施，並緊急送往鳳林榮民醫院救治，莊男臉部嚴重受創，疑有顱內出血情形，經持續搶救約1小時後，仍因傷勢過重宣告死亡。

據了解，莊姓少年當時有配戴安全帽，同行友人則騎乘機車跟隨在後方，目擊整起事故經過，警方勘查現場後，未發現與其他車輛碰撞跡象，並調閱周邊監視器畫面比對分析，以釐清事故發生經過及肇因。

花蓮一名16歲莊姓高中生昨天下午騎乘微型電動二輪車，行經台9線鳳林段時，疑因擦撞慢車道旁水泥護欄後失控摔車送醫不治。圖／民眾提供

花蓮一名16歲莊姓高中生昨天下午騎乘微型電動二輪車，行經台9線鳳林段時，疑因擦撞慢車道旁水泥護欄後失控摔車送醫不治。圖／民眾提供

花蓮一名16歲莊姓高中生昨天下午騎乘微型電動二輪車，行經台9線鳳林段時，疑因擦撞慢車道旁水泥護欄後失控摔車送醫不治。圖／民眾提供