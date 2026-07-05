影／宜蘭國5橋下驚悚車禍！轎車疑闖紅燈撞貨車 車頭全毀狂轉180度

進入暑假宜蘭車流相當多，昨天又是縣府舉辦童玩節第一天，車潮擠爆，未料在國5高架橋下191線與冬山鄉成興路口發生自小客車與大貨車對撞車禍，馬自達白色轎車撞擊後止不住，遭推擠滑行180度大甩尾，車頭嚴重扭曲變形、駕駛受傷，疑似搶快闖紅燈釀禍。

羅東警分局表示，昨天下午15時許，位於宜蘭冬山鄉191線與成興路口發生交通事故，分局獲報後派員前往處理，該起事故是潘姓民眾駕駛自小客車沿191線往羅東方向行駛時，與沿成興路往冬山市區方向行駛由邱姓民眾駕駛的營業大貨車發生碰撞。

從監視器畫面，馬自達白車疑似闖紅燈、未減速，行經路口時遭大貨車猛烈撞擊，一時止不住180度旋轉甩尾，車頭瞬間冒煙、整個被撞爛，車體零件四散，還漏一地車油。由於路口車流相當多，當時許多路過駕駛看到這一幕驚嚇貼網，提醒有車禍留言「開車太不小心」、「疑似撞紅燈」。

羅東警分局表示，事故造成潘姓自小客車駕駛四肢擦挫傷，營業大貨車邱姓駕駛未受傷，經檢測雙方駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清中，警方呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線及號誌指示，行經路口時減速慢行，切勿心存僥倖闖紅燈，以免釀成意外。