快訊

MLB／大谷翔平在明星賽專職DH 道奇近46年首次4人先發

「超級颱風」巴威路徑曝！美軍估這時間最接近台北高雄

東風17導彈試射全程曝光 為何央視選在這時釋出

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭國5橋下驚悚車禍！轎車疑闖紅燈撞貨車 車頭全毀狂轉180度

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

進入暑假宜蘭車流相當多，昨天又是縣府舉辦童玩節第一天，車潮擠爆，未料在國5高架橋下191線與冬山鄉成興路口發生自小客車與大貨車對撞車禍，馬自達白色轎車撞擊後止不住，遭推擠滑行180度大甩尾，車頭嚴重扭曲變形、駕駛受傷，疑似搶快闖紅燈釀禍。

羅東警分局表示，昨天下午15時許，位於宜蘭冬山鄉191線與成興路口發生交通事故，分局獲報後派員前往處理，該起事故是潘姓民眾駕駛自小客車沿191線往羅東方向行駛時，與沿成興路往冬山市區方向行駛由邱姓民眾駕駛的營業大貨車發生碰撞。

從監視器畫面，馬自達白車疑似闖紅燈、未減速，行經路口時遭大貨車猛烈撞擊，一時止不住180度旋轉甩尾，車頭瞬間冒煙、整個被撞爛，車體零件四散，還漏一地車油。由於路口車流相當多，當時許多路過駕駛看到這一幕驚嚇貼網，提醒有車禍留言「開車太不小心」、「疑似撞紅燈」。

羅東警分局表示，事故造成潘姓自小客車駕駛四肢擦挫傷，營業大貨車邱姓駕駛未受傷，經檢測雙方駕駛皆無酒精反應，詳細肇事原因待釐清中，警方呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線及號誌指示，行經路口時減速慢行，切勿心存僥倖闖紅燈，以免釀成意外。

白色馬自達在國五橋下與大貨車撞擊後，一時止不住，180度滑行甩尾，車頭被撞爛，畫面嚇人。圖／警方提供
白色馬自達在國五橋下與大貨車撞擊後，一時止不住，180度滑行甩尾，車頭被撞爛，畫面嚇人。圖／警方提供

車禍 宜蘭 羅東

延伸閱讀

國1泰山段4車連環撞 疑變換車道釀禍2人送醫

高雄女騎士遭轉彎車迎面撞手腳骨折 駕駛冷眼棄車逃逸畫面曝

一場意外毀一生！社群熱論十大交通事故類型 第一名引眾怒

偷開車出門…泰國11歲男童駕小貨車失控撞僧侶 釀8死13傷悲劇

相關新聞

影／宜蘭國5橋下驚悚車禍！轎車疑闖紅燈撞貨車 車頭全毀狂轉180度

進入暑假宜蘭車流相當多，昨天又是縣府舉辦童玩節第一天，車潮擠爆，未料在國5高架橋下191線與冬山鄉成興路口發生自小客車與大貨車對撞車禍，馬自達白色轎車撞擊後止不住，遭推擠滑行180度大甩尾，車頭嚴重扭曲變形、駕駛受傷，疑似搶快闖紅燈釀禍。

花蓮少年釣魚騎電動二輪車返家 疑擦撞護欄重摔送醫不治

花蓮一名16歲莊姓高中生昨天下午與友人前往壽豐鄉豐田地區釣魚，返程時騎乘微型電動二輪車行經台9線鳳林段，疑因擦撞慢車道旁水泥護欄後失控摔車，造成頭部重創。救護人員到場時，莊姓少年已無生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治，事故原因仍待警方進一步釐清。

高雄女騎士遭轉彎車迎面撞手腳骨折 駕駛冷眼棄車逃逸畫面曝

高市一輛白色福斯轎車昨清晨5時10分從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，孫當場噴飛倒地，左手和右腳骨折，駕駛冷眼留下乘客棄車逃逸，家屬質疑有毒駕或酒駕，貼文急尋他車影像；後警方查出駕駛是詐欺通緝犯，正循線追緝。

鄰居聽到爭吵聲 台中男子9樓墜下撞破休旅車頂

台中市一名男子疑與女友爭執後，今凌晨3時許自大里區社區大樓的9層住宅墜落，掉落在一輛休旅車上。警消據報趕抵將他送醫，所幸急救後無生命危險。

桃園暗夜火警！火舌猛躥還有人想進屋 消防救出1人OHCA送醫

桃園市八德區介壽路一家便當店昨天深夜11時許傳火警，4樓鐵皮加蓋空間全面燃燒，熊熊火舌不斷從屋內竄出，現場不時傳出劈裡啪啦聲響，消防員趕抵前還有人想入屋搶救，附近居民怵目驚心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。