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永和警封鎖式路檢取締酒毒駕 方仰寧慰勉執勤員警

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

為防制酒駕、毒駕及危險駕車行為，新北市永和分局昨天晚間配合全市擴大臨檢專案勤務，針對轄區重要幹道、易肇事路段、治安熱點及高風險區域，規畫5處路檢點，實施封鎖式大規模聯合稽查，加強取締酒駕、毒駕及各類違法行為。

新北市警察局長方仰寧昨晚到永和分局勤前教育，慰勉執勤員警辛勞。永和分局表示，此次專案除動員分局警力外，也結合保安警察第一總隊及新北市警局交通警察大隊、保安警察大隊等單位支援，在聯外快速道路環河西路設置聯合封鎖式路檢點，並同步於轄內重要道路及可疑場所執行路檢勤務。

警方表示，專案採攔查、盤查等方式，加強查緝酒駕、毒駕及各類違法行為，除遏止酒毒駕歪風，也透過高密度執法壓制各類犯罪，希望在暑假期間維護轄區治安及交通安全。

永和分局長蔣叔君表示，毒駕如同道路上的不定時炸彈，嚴重危害用路人安全。近來酒、毒駕案件頻傳，警方將持續強化執法作為，落實「酒（毒）駕零容忍」，維護民眾用路安全，展現打擊犯罪及維護治安的決心。

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永和分局昨晚執行封鎖式大規模聯合路檢，在轄區重要幹道設置路檢點，加強取締酒駕、毒駕及各類違法行為。圖／永和分局提供
永和分局昨晚執行封鎖式大規模聯合路檢，在轄區重要幹道設置路檢點，加強取締酒駕、毒駕及各類違法行為。圖／永和分局提供

新北市警察局長方仰寧（中）昨晚前往永和警分局勤前教育，慰勉執行酒（毒）駕及危險駕車專案勤務員警辛勞。圖／永和你分局提供
新北市警察局長方仰寧（中）昨晚前往永和警分局勤前教育，慰勉執行酒（毒）駕及危險駕車專案勤務員警辛勞。圖／永和你分局提供

方仰寧 永和 酒駕

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