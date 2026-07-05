聽新聞
0:00 / 0:00
高雄女騎士遭轉彎車迎面撞手腳骨折 駕駛冷眼棄車逃逸畫面曝
高市一輛白色福斯轎車昨清晨5時10分從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，孫當場噴飛倒地，左手和右腳骨折，駕駛冷眼留下乘客棄車逃逸，家屬質疑有毒駕或酒駕，貼文急尋他車影像；後警方查出駕駛是詐欺通緝犯，正循線追緝。
受害的孫姓女騎士親友在網路社群Threads貼文急尋行車記錄器，指家人在昨天上午5時10分至15分許被白色Golf租賃車撞擊，駕駛疑似毒駕和酒駕，棄車逃逸，急需要其他角度的影像，還原事發經過。
轄區三民二警分局指出，該起事故發生在昨天清晨5時10分許，當時一輛白色轎車行駛於九如一路西向東欲左轉澄清路時，與直行於建國路三段東向西的孫姓女子（56歲）的機車發生碰撞。
事故發生後，警方調閱監視畫面，發現轎車駕駛肇事當時車上還有一名乘客，2人下車後不僅未立即查看孫女傷勢，雙方交頭接耳後，駕駛未停留現場逕自徒步離去
車禍事故造成孫女左手及右腳骨折及身體多處擦挫傷，所幸送醫治療後傷勢穩定。
經警方調查，確認駕駛是去年因涉及詐欺和妨害秩序兩案被通緝的吳姓男子（33歲），將追查吳男到案，並依肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。