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高雄女騎士遭轉彎車迎面撞手腳骨折 駕駛冷眼棄車逃逸畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛白色福斯轎車昨清晨5時10分從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，孫當場噴飛倒地，左手和右腳骨折，駕駛冷眼留下乘客棄車逃逸，家屬質疑有毒駕或酒駕，貼文急尋他車影像；後警方查出駕駛是詐欺通緝犯，正循線追緝。

受害的孫姓女騎士親友在網路社群Threads貼文急尋行車記錄器，指家人在昨天上午5時10分至15分許被白色Golf租賃車撞擊，駕駛疑似毒駕和酒駕，棄車逃逸，急需要其他角度的影像，還原事發經過。

轄區三民二警分局指出，該起事故發生在昨天清晨5時10分許，當時一輛白色轎車行駛於九如一路西向東欲左轉澄清路時，與直行於建國路三段東向西的孫姓女子（56歲）的機車發生碰撞。

事故發生後，警方調閱監視畫面，發現轎車駕駛肇事當時車上還有一名乘客，2人下車後不僅未立即查看孫女傷勢，雙方交頭接耳後，駕駛未停留現場逕自徒步離去

車禍事故造成孫女左手及右腳骨折及身體多處擦挫傷，所幸送醫治療後傷勢穩定。

經警方調查，確認駕駛是去年因涉及詐欺和妨害秩序兩案被通緝的吳姓男子（33歲），將追查吳男到案，並依肇事逃逸罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛冷眼和乘客交談後棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛冷眼和乘客交談後棄車逃逸。記者石秀華／翻攝

高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛棄車逃逸。記者石秀華／翻攝

高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛棄車逃逸。記者石秀華／翻攝

高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛冷眼和乘客交談後棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市一輛白色福斯轎車昨清晨從九如一路左轉澄清路，撞上直行騎機車的孫姓女子，致其左手和右腳骨折，駕駛冷眼和乘客交談後棄車逃逸。記者石秀華／翻攝

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