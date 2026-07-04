快訊

誰在惡搞？延平郡王祠鄭成功石雕遭「頭戴三角錐」 警方出手了

風雨無阻還是延期？強颱巴威恐亂分科測驗 大考中心下周討論

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」 舅舅看到這一幕不忍了：神經病

聽新聞
0:00 / 0:00

動漫神曲反毒、反詐！樂天女孩KAii助陣 600人嗨翻北市青春專案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

動漫歌曲一首接一首，台下觀眾揮著手燈跟唱；反毒、識詐宣導則藏進快問快答與抽獎環節；台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，找來樂天女孩KAii沈珈妤、YouTube訂閱逾30萬的動漫創作歌手「計畫通行」、Ruka Banana蕉蕉等人接力開唱，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。

這場「次元守護者—跨越次元．警守青春」演唱會，從DJ泥鰍暖場開始，OMOCHI、森山優里子、稻妻莉央、「我想一想我想想笑死」等卡司陸續登台，帶來多首動漫作品歌曲，舞台燈光、LED螢幕與手燈海，讓花漾展演空間宛如動漫音樂祭。

樂天桃猿Rakuten Girls成員KAii平時就以動漫、Cosplay形象受到粉絲注意，這次從球場應援舞台唱進二次元；「計畫通行」則以動漫翻唱與創作歌曲累積人氣。蕉蕉此次更與「我想一想我想想笑死」合作，讓動漫偶像演出加上樂團編制，現場氣氛持續升溫。

活動中場，少年警察隊隊員先以熱舞登台，再由警察大頭娃娃與主持人帶領互動，題目鎖定毒品、詐騙與網路博弈陷阱；答對的觀眾可獲演出者簽名海報及限量「刑事大熊」娃娃，讓原本容易流於說教的宣導，成為演唱會的一部分。

台北市副市長張溫德到場致詞，為青春專案揭幕；少年警察隊長張翊軒表示，暑假是青少年參與各類活動的高峰期，少年隊希望透過動漫、音樂等年輕世代熟悉的文化，把反毒、識詐及自我保護觀念帶進現場；未來也將持續推出貼近青少年生活的活動，讓宣導不只是口號。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

Ruka Banana現場演唱「葬送的芙莉蓮 ：The Story of Us」。記者廖炳棋／翻攝
Ruka Banana現場演唱「葬送的芙莉蓮 ：The Story of Us」。記者廖炳棋／翻攝

台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝
台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝

台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝
台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝

森川優里子演唱新世紀福音戰士主題曲。記者廖炳棋／翻攝
森川優里子演唱新世紀福音戰士主題曲。記者廖炳棋／翻攝

台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝
台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝

樂天 北市 少輔會

延伸閱讀

MLB／道奇「航海王之夜」太狂！5萬人瘋搶魯夫卡 最高喊到1500美元

中職／龍隊年度主題日「新光亞洲音樂祭」 韓流女團Apink31日賽後演唱

華碩ROG 20周年紀念電腦大全套44萬 玩家喊衝！原因有它

為獨居長者及弱勢家庭開唱 藝人新北接力開唱19年不間斷

相關新聞

高雄7旬翁買早餐離家700公尺失聯8小時　家屬貼文尋人暖警一招助返家

73歲陳姓老翁1日清晨從高市鳳山區家中騎電動代步車外出買早餐，直到下午1點仍未返家，由於陳常自己出門，家屬未報警先在網路貼尋人啟事，後因代步車拋錨路中，員警趨前關心，見陳說不出資料帶返所，後滑手機查到尋人啟事助他順利返家。

不慎挖破管線…桃園八德汙水下水道工程「瓦斯外洩」 消防急布水線

桃園市八德區和平路、大忠街交叉路口，今天上午進行汙水下水道工程時，不慎挖破天然氣輸送管線、造成氣體外洩，消防人員趕緊布設...

三峽捷運三鶯線傳工安意外 施工水管墜落砸毀機車

新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸騎士反應迅速，未造成人員受傷。

玉山登山步道鐵橋驚傳墜谷 60歲男跌落50公尺邊坡喪命

玉山登山步道今天傳出墜谷意外，一行人組隊同行登玉山，60歲林姓男子在步道約500公尺鐵橋處不慎失足，後方隊友抓住他的衣角，但仍無法阻止墜落，林男跌落約50公尺邊坡，同行隊友立即報案，下切搶救實施CPR，經搜救人員抵達才換手，但林男送醫後仍宣告不治。

高雄知名茶商騎機車闖紅燈　撞4人機車超載母女畫面曝．．他噴飛不治

高雄市茶商75歲成姓老翁昨午騎機車送茶葉給客戶，行經橋頭區一處路口疑闖紅燈，適江姓女子騎機車附載3名8歲到12歲的女兒過路口，2車相撞5人噴飛，成男因頭部重創送醫不治，江姓母女4人則臉部及肢體擦挫傷，詳細肇責待警方釐清。

自家屋頂裝太陽能板 彰化男疑測試接電遭電擊身亡

彰化市進德路有一名住戶在2樓屋頂施作太陽能板，疑因測試接電時遭電擊，送醫搶救仍告不治，死亡及事故原因由警方調查中。消防局建議，作業人員應配戴檢驗合格可以絕緣的手套、鞋及安全帽，以避免意外發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。