動漫神曲反毒、反詐！樂天女孩KAii助陣 600人嗨翻北市青春專案

動漫歌曲一首接一首，台下觀眾揮著手燈跟唱；反毒、識詐宣導則藏進快問快答與抽獎環節；台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，找來樂天女孩KAii沈珈妤、YouTube訂閱逾30萬的動漫創作歌手「計畫通行」、Ruka Banana蕉蕉等人接力開唱，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。

這場「次元守護者—跨越次元．警守青春」演唱會，從DJ泥鰍暖場開始，OMOCHI、森山優里子、稻妻莉央、「我想一想我想想笑死」等卡司陸續登台，帶來多首動漫作品歌曲，舞台燈光、LED螢幕與手燈海，讓花漾展演空間宛如動漫音樂祭。

樂天桃猿Rakuten Girls成員KAii平時就以動漫、Cosplay形象受到粉絲注意，這次從球場應援舞台唱進二次元；「計畫通行」則以動漫翻唱與創作歌曲累積人氣。蕉蕉此次更與「我想一想我想想笑死」合作，讓動漫偶像演出加上樂團編制，現場氣氛持續升溫。

活動中場，少年警察隊隊員先以熱舞登台，再由警察大頭娃娃與主持人帶領互動，題目鎖定毒品、詐騙與網路博弈陷阱；答對的觀眾可獲演出者簽名海報及限量「刑事大熊」娃娃，讓原本容易流於說教的宣導，成為演唱會的一部分。

台北市副市長張溫德到場致詞，為青春專案揭幕；少年警察隊長張翊軒表示，暑假是青少年參與各類活動的高峰期，少年隊希望透過動漫、音樂等年輕世代熟悉的文化，把反毒、識詐及自我保護觀念帶進現場；未來也將持續推出貼近青少年生活的活動，讓宣導不只是口號。

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Ruka Banana現場演唱「葬送的芙莉蓮 ：The Story of Us」。記者廖炳棋／翻攝

台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝

台北市少年警察隊、少輔會今天在花漾展演空間舉辦「2026 Taipei City青春專案動漫演唱會」，吸引超過600名青少年與動漫迷到場。記者廖炳棋／翻攝

森川優里子演唱新世紀福音戰士主題曲。記者廖炳棋／翻攝