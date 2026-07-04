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高雄7旬翁買早餐失聯8小時 家屬貼文尋人暖警1招助返家
73歲陳姓老翁1日清晨從高市鳳山區家中騎電動代步車外出買早餐，直到下午1點仍未返家，由於陳常自己出門，家屬未報警先在網路貼尋人啟事，後因代步車拋錨路中，員警趨前關心，見陳說不出資料帶返所，後滑手機查到尋人啟事助他順利返家。
鳳山警分局新甲派出所巡佐陳志仲、警員黃冠中1日下午1時30分許巡邏經過新富路，發現一名陳姓老翁（73歲）因電動代步車電力耗盡，受困於車流繁忙的車陣中，立即上前協助。
警方先將陳男電動代步車推至路旁安全處，並協助充電，同時關心他身體狀況，交談過程中，警方察覺老翁無法清楚說出姓名、住址及家屬聯絡方式，警方先將他帶返所。
警方在警所查詢並無家屬報案，後以手機搜尋是否家屬有上網貼尋人訊息，意外在社群媒體發現家屬發布的尋人貼文及照片，經核對就是陳男無誤，隨即聯繫家屬。
家屬告知陳於當日凌晨5時許騎電動代步車外出買早餐後便遲遲未返家，因認為陳先前常自己外出，於是先在網路發文請求民眾協助，沒想到，警方早一步找到人，孫女見到阿公平安無事，放下心中大石，並向警方表達感謝。
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