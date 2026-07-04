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施工水管突掉落！三峽捷運三鶯線傳工安意外 騎士行經遭砸車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸騎士反應迅速，未造成人員受傷。

據了解，21歲張姓男子昨天上午11時許，沿三峽區復興路外側車道往大勇路方向行駛，經過台北大學捷運站施工區下方時，懸掛於上方工地的汙水排水管因不明原因墜落。巨大的撞擊力導致騎士機車排氣管損毀，現場驚險萬分。

轄區三峽警方獲報後立即趕抵現場處理，並確認騎士安然無恙。針對此起工安事故，警方已調閱周邊監視器畫面，進一步釐清管線掉落的確切原因及相關施工責任。

現場施工單位土木監工負責人江姓男子（59歲）已到場說明。警方已介入調查，後續將要求施工單位配合相關程序，並釐清是否涉及疏失責任，以確保往來民眾及交通安全。

新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝

新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝

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新北市三峽區復興路昨發生一起工安意外，張姓男子騎機車行經台北大學捷運站1號出口前時，上方捷運三鶯線施工區域的汙水排水管突然掉落，當場砸中機車排氣管，所幸未傷到人。記者王長鼎／翻攝

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