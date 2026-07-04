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玉山登山步道驚傳墜谷…6旬男跌落邊坡喪命 隊友抓住衣角仍來不及

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

玉山登山步道今天傳出墜谷意外，一行人組隊同行登玉山，60歲林姓男子在步道約500公尺鐵橋處不慎失足，後方隊友抓住他的衣角，但仍無法阻止墜落，林男跌落約50公尺邊坡，同行隊友立即報案，下切搶救實施CPR，經搜救人員抵達才換手，但林男送醫後仍宣告不治。

警方指出，消防單位接獲通報後，隨即會同阿里山派出所、林業及自然保育署嘉義分署、玉山國家公園管理處及保七總隊等單位前往搜救，在邊坡下接觸到傷者，同行隊友事發當下即嘗試拉救並實施CPR急救，搜救人員抵達後接續施救，仍因傷勢過重未能挽回。

林男同行隊友表示，之前已規畫登頂玉山，林男得知後表示欲一起同行，所以也報名今天登玉山活動，但林男步行至玉山登山步道約500公尺處鐵橋，身體失去重心，突然向右側傾斜，後方隊友上前拉救仍來不及，只拉到衣角，林男跌落約50公尺深山坡，發生憾事非常難過。

警方表示，玉山群峰步道為熱門登山景點，雖難度不及百岳，但仍屬高山環境且地形險峻，建議登山遊客在山區活動時，務必注意自身體能及健康狀況，注意山區氣候變化，並備妥通訊及安全裝備，多人組隊結伴同行，降低山域事故風險。

玉山登山步道鐵橋今天傳出墜谷意外，60歲男子跌落50公尺邊坡，送醫後宣告傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供
玉山登山步道鐵橋今天傳出墜谷意外，60歲男子跌落50公尺邊坡，送醫後宣告傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供

玉山登山步道鐵橋今天傳出墜谷意外，60歲男子跌落50公尺邊坡，送醫後宣告傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供
玉山登山步道鐵橋今天傳出墜谷意外，60歲男子跌落50公尺邊坡，送醫後宣告傷重不治。圖／嘉義縣消防局提供

玉山 山友

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