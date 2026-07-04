高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 茶商頭部重創送醫不治

高雄市茶商75歲成姓老翁昨午騎機車送茶葉給客戶，行經橋頭區一處路口疑闖紅燈，適江姓女子騎機車附載3名8歲到12歲的女兒過路口，2車相撞5人噴飛，成男因頭部重創送醫不治，江姓母女4人則臉部及肢體擦挫傷，詳細肇責待警方釐清。

據了解，死者成姓老翁是高雄市知名茶商，在三民區開設茶行，對茶葉品茗很有一套，在業界頗有知名度，也是高雄市茶商業同業公會第13屆理事，無奈騎機車送茶葉給客戶時卻發生車禍事故，和家人天人永隔，讓家屬悲痛不已。

岡山警分局調查，該起事故發生在昨午12時40分許，當時成姓老翁騎機車沿橋頭區成功南路北往南直行，行經南溝路段路口時，當場撞上直行經過路口的江姓女子的機車，險波及一名走在斑馬線上的女行人。

當時成男連人帶車噴飛，落地時，安全帽脫落，導致頭部受創；江女和機車上負載的8歲、10歲和12歲女兒也摔倒在地，分別受有臉部和肢體擦挫傷，路人見狀紛紛趨前幫忙並報警。

警消獲報到場，救護員將失去意識的成男先緊急送醫治療，因頭部受創傷重不治；另江女和3名女兒被送醫治療，警方在現場測繪。

警方調閱監視畫面追查，成男當時騎機車經過路口疑闖紅燈，成男送醫搶救3個多小時仍宣告不治，經抽血檢驗，無酒駕行為；江女酒測值〇，但因騎機車載3貼幼女，警方將依道路交通管理處罰條例31條5項「機車附載人員或物品未依規定者，開出可處300元至600元罰鍰的罰單。

高市茶商75歲成姓老翁昨午騎機車送茶葉給客戶在橋頭區路口疑闖紅燈，和江姓女子附載3幼女的機車相撞，成男傷重不治。記者石秀華／翻攝

高市茶商75歲成姓老翁昨午騎機車送茶葉給客戶在橋頭區路口疑闖紅燈，和江姓女子附載3幼女的機車相撞，成男傷重不治。記者石秀華／翻攝

高市茶商75歲成姓老翁昨午騎機車送茶葉給客戶在橋頭區路口疑闖紅燈，和江姓女子附載3幼女的機車相撞，成男傷重不治。記者石秀華／翻攝