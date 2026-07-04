自家屋頂裝太陽能板 彰化男疑測試接電遭電擊身亡

彰化市進德路有一名住戶在2樓屋頂施作太陽能板，疑因測試接電時遭電擊，送醫搶救仍告不治，死亡及事故原因由警方調查中。消防局建議，作業人員應配戴檢驗合格可以絕緣的手套、鞋及安全帽，以避免意外發生。

消防局表示，今天上午10時22日接獲民眾報案，指位在彰化市進德路的一棟住宅2樓屋頂，有人疑因接電測試時，疑似遭受太陽能板電擊，消防人員據報，消防車3輛，救護車1輛，消防人員8人趕到現場，由東區分隊分隊長周益祿負責指揮搶救。

消防人員趕到時，這名男子已經失去呼吸心跳（OHCA），在施予心肺復甦術（CPR）後，進行現場打包固定，再將傷者吊掛至地面，由救護車送往彰化基督教醫院救治，經急診室醫師全力搶救，仍無法恢復自主呼吸心跳，隨後宣告死亡。

消防局表示，施作類似工程時，作業人員必須全程配戴經檢驗合格的絕緣手套（耐高壓電等級）、絕緣鞋以及防護安全帽，而且工具必須使用具有絕緣包覆的專用手電工工具，以避免意外發生。

彰化市進德路有一名住戶在2樓屋頂施作太陽能板，疑因測試接電時遭電擊，消防人員將他吊掛後到地面，送醫搶救仍告不治，事故原因待調查。圖／消防局提供