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國1泰山段4車連環撞 疑變換車道釀禍2人送醫

中央社／ 新北4日電

國道1號南向泰山路段今天上午發生4車事故，63歲楊姓男子駕駛自小客車疑因變換車道不當，擦撞營業大貨車後失控，再波及另外2輛自小客車。警方說，共2人受傷，肇事原因待查。

國道公路警察局表示，今天上午7時5分接獲通報，國道1號南向36.5公里泰山路段發生4車事故，其中1輛自小客車翻覆，勤務指揮中心立即通知交控中心及消防、救護單位到場處理。

警方調查，楊姓男子駕駛自小客車由輔助車道向左變換至外側車道時，疑因變換車道不當，與54歲陳姓男子駕駛的營業大貨車發生碰撞。楊男車輛再失控一路撞擊內側護欄，並波及另外2輛自小客車。

事故造成74歲陳姓男子駕駛的自小客車翻覆，撞擊外側護欄後停下。陳男手腳擦挫傷，車內67歲黃姓女乘客輕傷，兩人由救護車送往林口長庚醫院治療。警方表示，各車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因仍待進一步調查。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，依速限行駛，變換車道前應保持安全距離，確認後方車況，使用方向燈後再次確認安全再變換車道；駕駛及前、後座乘客都應全程繫妥安全帶，以降低事故傷害。

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