高雄醉漢公園持刀閒晃遭民眾奪刀 居民驚嚇PO文：帶孩子出門要看好

謝姓男子昨晚9時許酒後沒穿上衣，打赤膊在高市湖內區建國街公園持刀閒晃，民眾蔡姓男子趁其不備奪下刀子丟路邊報警，有住戶目擊驚嚇PO網，呼籲「帶小孩出門要看好」警方獲報將謝男帶回保護管束，依違反社會秩序維護法送辦。

臉書社團「湖內區大小事」有網友貼文指，昨晚星期五湖內夜市大廟後方的公園，出現隨機砍人，無人受傷；呼籲民眾外出時別自顧滑手機，尤其放任小孩自己玩的，要跟好，看到眼神不對的人出現就趕快離開，越遠越好。

當地網友見該篇貼文指，「這邊長期有民眾群聚酗酒，來這邊運動遊戲的鄉親要注意安全」、「那邊小孩超級多…好危險」、「純樸的湖內，也碰上這樣的事？太可怕了，帶孩子出門，真的要看好四周圍的人」、「我家小孩常常去旁邊打球，而且很多小朋友都在那個公園玩好危險啊！」

轄區湖內警分局指出，昨晚9時許接獲民眾報案，指稱建國街公園有民眾酒醉持刀，警方立即派員到場處理。

警方到場時，未發現有人持刀，僅見40歲謝姓男子酒醉倒臥地上。經警方調查，家住附近的謝男當時酒後在公園與民眾發生口角，期間曾持刀閒晃，路過的蔡姓民眾見謝男持刀危險行為，趁其酒醉走路不穩之際，奪刀後將刀子丟在路邊。

警方確認現場無人受傷，亦無人提出告訴，先將謝男帶返派出所保護管束，俟其酒醒後，調閱周邊監視器釐清案情，並依違反社會秩序維護法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝姓男子昨晚9時許酒後沒穿上衣，打赤膊在高市湖內區建國街公園持刀閒晃，刀子被民眾奪下，警方獲報帶回管束。圖／截自臉書社團「湖內區大小事」

謝姓男子昨晚9時許酒後沒穿上衣，打赤膊在高市湖內區建國街公園持刀閒晃，刀子被民眾奪下，警方獲報帶回管束。圖／截自臉書社團「湖內區大小事」