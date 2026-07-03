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北投公園驚傳國中畢業生鬥毆 疑感情糾紛...現任男友遭前任痛毆
有民眾在臉書社團台北之北投幫（北投區＆士林區）發文，畫面可見一群少年徒手毆打一名男同學，男同學被打的幾乎毫無招架之力，北投警方指出，當下有接獲報案但人已鳥獸散，獲悉網路影片目前已掌握5名涉嫌動手的少年，將依法在法定代理人的陪同下通知到案。
警方指出，6月29日下午5點多獲報，稱北投區中央公園有打架糾紛，轄區長安派出所到場時當事人已離去，經成立專案小組並與學校聯繫，了解是畢業生感情糾紛引發肢體衝突，刻正持續釐清當事人涉案程度，依調查結果辦理後續偵辦及相關處置，另警方持續與教育局、相關學校保持聯繫，校方均已依規定完成校安通報。
據了解，全案糾紛原因是感情糾紛，一名女學生的前任男友跟現任男友雙方碰面後，一言不合大打出手，而被打的正是現任男友；涉案的學生包括北投國中和石牌國中，其中有不少人是今年畢業的學生。
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