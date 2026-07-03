快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

北投公園驚傳國中畢業生鬥毆 疑感情糾紛...現任男友遭前任痛毆

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在臉書社團台北之北投幫（北投區＆士林區）發文，畫面可見一群少年徒手毆打一名男同學，男同學被打的幾乎毫無招架之力，北投警方指出，當下有接獲報案但人已鳥獸散，獲悉網路影片目前已掌握5名涉嫌動手的少年，將依法在法定代理人的陪同下通知到案。

警方指出，6月29日下午5點多獲報，稱北投區中央公園有打架糾紛，轄區長安派出所到場時當事人已離去，經成立專案小組並與學校聯繫，了解是畢業生感情糾紛引發肢體衝突，刻正持續釐清當事人涉案程度，依調查結果辦理後續偵辦及相關處置，另警方持續與教育局、相關學校保持聯繫，校方均已依規定完成校安通報。

據了解，全案糾紛原因是感情糾紛，一名女學生的前任男友跟現任男友雙方碰面後，一言不合大打出手，而被打的正是現任男友；涉案的學生包括北投國中和石牌國中，其中有不少人是今年畢業的學生。

台北市北投區中央公園日前發生一群少年打架衝突，畫面全被上傳臉書社團。記者翁至成／翻攝
台北市北投區中央公園日前發生一群少年打架衝突，畫面全被上傳臉書社團。記者翁至成／翻攝

北投 男友 鬥毆

延伸閱讀

因糾紛協調未果…桃園某國小生被多人圍毆、逼下跪 霸凌者竟錄影PO網

台中某國中足球隊驚爆霸凌...校方遭控冷處理 教育局回應了

放暑假同在家講電話太吵爆衝突 姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮

懷疑乾哥、乾妹同居不單純 前男友登門興師問罪慘遭一刀穿心

相關新聞

台中知名建築師驚傳墜樓身亡 警排除外力介入

台中西區昨凌晨傳出有人墜樓，經查吳姓死者為知名建築師，也曾在多所學校擔任講師，近年也參與多家建案設計，突然傳出噩耗親友相當震驚，警方鑑識後排除外力介入，並已報請檢方相驗釐清確切死因。

北投公園驚傳國中畢業生鬥毆 疑感情糾紛...現任男友遭前任痛毆

有民眾在臉書社團台北之北投幫（北投區＆士林區）發文，畫面可見一群少年徒手毆打一名男同學，男同學被打的幾乎毫無招架之力，北投警方指出，當下有接獲報案但人已鳥獸散，獲悉網路影片目前已掌握5名涉嫌動手的少年，將依法在法定代理人的陪同下通知到案。

中壢興國派出所傳槍聲…1警員倒臥在地送醫急救

桃園市中壢警分局興國派出所今傳出有警員自戕，中壢警分局表示，所內勤務人員於今日上午11時35分，聽聞3樓傳出槍響，立即前往查看，發現張姓警員倒臥在地，隨即通報119，由消防救護人員到場後送往聯新國際醫院急救，並於下午轉送林口長庚醫院持續治療。

蘭嶼驚傳潛水意外！潛客上岸後失去生命跡象 疑潛水夫病送醫搶救

台東縣蘭嶼今天下午驚傳潛水意外。一名男潛水客參加深潛活動後，疑似出現潛水夫病症狀，返抵岸上後突然失去意識，並呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，緊急送往蘭嶼鄉衛生所搶救。

放暑假同在家講電話太吵爆衝突 姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮

基隆市一名19歲的姊姊今天上午因不滿15歲的弟弟講電話太大聲，又講不聽，發生口角後，她情緒失控，一時氣憤到廚房拿菜刀砍傷弟弟頸部，少年負傷逃出求救。警方獲報將他送醫，並逮捕行凶的姊姊，少年無生命危險，訊後將姊姊依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

獨／酒測0.91屏東縣九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女重傷

屏東縣九如鄉農會理事長張智強本月1日傍晚5時半，開著小貨車從九如路二段往屏東市方向行駛，竟酒駕還闖紅燈撞上直行騎機車17歲高中生鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛，警方獲報到場，張男酒測值每公升0.91毫克，鄭女今剛從加護病房轉到普通病房觀察，張男被依公共危險罪移送檢方偵辦，檢方訊後請回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。