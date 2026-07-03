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中壢興國派出所傳槍聲 1警員倒臥在地送醫急救

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢警分局興國派出所今傳出有警員自戕，中壢警分局表示，所內勤務人員於今日上午11時35分，聽聞3樓傳出槍響，立即前往查看，發現張姓警員倒臥在地，隨即通報119，由消防救護人員到場後送往聯新國際醫院急救，並於下午轉送林口長庚醫院持續治療。

中壢警分局表示，案發後由分局長林鼎泰立即率副分局長及相關幹部趕赴醫院關懷慰問，陪同家屬處理後續事宜，並報請桃園地檢署檢察官指揮，全力釐清案發經過及相關原因。

據了解，張員現年30歲，2016年12月分發至中壢警分局興國派出所服務迄今，服務年資近10年，近五年考績均列甲等，平時工作表現正常，事情突然發生，同仁均感震驚、不捨，分局將全力協助家屬辦理相關事宜。

據透露，現場未留下遺書，但張男案發前有傳訊息給家屬跟同事。家屬到場哀痛表示，張男真的很認真當一名好警察，也相當照顧家人，妻子平時也有和派出所幹部聯繫關心，突然接獲噩耗真的難以接受。

分局長林鼎泰表示，將全力協助家屬及照顧同仁，除持續配合檢察官調查釐清案情外，也已啟動同仁心理關懷及諮商機制，適時提供必要協助，並加強各級幹部關懷作為，協助同仁面對工作及生活壓力。

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中壢分局。圖／聯合報系資料照
中壢分局。圖／聯合報系資料照

中壢 派出所

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