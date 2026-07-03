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放暑假同在家講電話太吵爆衝突 姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名19歲的姊姊今天上午因不滿15歲的弟弟講電話太大聲，又講不聽，發生口角後，她情緒失控，一時氣憤到廚房拿菜刀砍傷弟弟頸部，少年負傷逃出求救。警方獲報將他送醫，並逮捕行凶的姊姊，少年無生命危險，訊後將姊姊依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

市警第二分局信義派出所今天上午獲報有糾紛案件需警協助，員警到場發現一名國中少年受傷，從家中跑出來向在外面的外公求救，頸部有刀傷並流血，立即叫救護車將少年送醫，經送醫診治後目前意識清楚、無生命危險。

警方調查，行凶的是少年的姊姊，雙方為親姊弟關係，因細故發生口角，姊姊上午因不滿弟弟講電話太大聲，又講不聽，發生口角後，情緒失控，一時氣憤到廚房拿菜刀砍傷弟弟頸部，她一直留在家中，警方到她住處查扣涉案菜刀，並將她帶回派出所，通知父母到所安撫及處理。

警方說，已到場採證，全案警詢後將依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

剛放暑假同在家講電話太吵爆衝突，姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮。記者游明煌／翻攝
剛放暑假同在家講電話太吵爆衝突，姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮。記者游明煌／翻攝

基隆 殺人未遂

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