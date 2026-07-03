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獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

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獨／酒測0.91屏東縣九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女重傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣九如鄉農會理事長張智強本月1日傍晚5時半，開著小貨車從九如路二段往屏東市方向行駛，竟酒駕還闖紅燈撞上直行騎機車17歲高中生鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛，警方獲報到場，張男酒測值每公升0.91毫克，鄭女今剛從加護病房轉到普通病房觀察，張男被依公共危險罪移送檢方偵辦，檢方訊後請回。

九如鄉農會理事長59歲張智強本月1日傍晚5時半，開貨車行經九如路二段與九東路口，張男行經路口時闖紅燈，撞上直行九東路段騎機車要返家的17歲高中生鄭女，鄭女連人帶車被撞飛，送醫後肝臟破裂，今下午剛從加護病房轉普通病房觀察中。

據了解，理事長張男平日務農，種檳榔、檸檬，警方酒測值高達0.91每公升毫克。

現場影像曝光，張男行經在台三線九如路二段，在鄉公所前，行經路口時闖紅燈未減速，還直直往前開，家屬痛批撞到後都沒停下來。鄭姓少女當時返家途中，卻連人帶車遭貨車撞飛，傷勢嚴重，肝臟破裂，今剛從加護病房轉到普通病房。

警方提醒，酒後駕車嚴重威脅自身及他人生命財產安全，更將面臨嚴厲之法律制裁，切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，肇事者九如鄉農會理事長張智強，酒測值高達0.91毫克。圖／讀者提供
屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，肇事者九如鄉農會理事長張智強，酒測值高達0.91毫克。圖／讀者提供

屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供
屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供

屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供
屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供

屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供
屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供

屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供
屏東縣九如鄉公所前台3線的路口處，1日傍晚發生酒駕車禍，九如鄉農會理事長張智強開貨車闖紅燈酒駕撞上直行騎機車17歲鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛。圖／讀者提供

屏東 農會 理事長 酒駕

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