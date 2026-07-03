聽新聞
0:00 / 0:00
獨／酒測0.91屏東縣九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女重傷
屏東縣九如鄉農會理事長張智強本月1日傍晚5時半，開著小貨車從九如路二段往屏東市方向行駛，竟酒駕還闖紅燈撞上直行騎機車17歲高中生鄭女，鄭女連人帶車被貨車撞飛，警方獲報到場，張男酒測值每公升0.91毫克，鄭女今剛從加護病房轉到普通病房觀察，張男被依公共危險罪移送檢方偵辦，檢方訊後請回。
九如鄉農會理事長59歲張智強本月1日傍晚5時半，開貨車行經九如路二段與九東路口，張男行經路口時闖紅燈，撞上直行九東路段騎機車要返家的17歲高中生鄭女，鄭女連人帶車被撞飛，送醫後肝臟破裂，今下午剛從加護病房轉普通病房觀察中。
據了解，理事長張男平日務農，種檳榔、檸檬，警方酒測值高達0.91每公升毫克。
現場影像曝光，張男行經在台三線九如路二段，在鄉公所前，行經路口時闖紅燈未減速，還直直往前開，家屬痛批撞到後都沒停下來。鄭姓少女當時返家途中，卻連人帶車遭貨車撞飛，傷勢嚴重，肝臟破裂，今剛從加護病房轉到普通病房。
警方提醒，酒後駕車嚴重威脅自身及他人生命財產安全，更將面臨嚴厲之法律制裁，切勿以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。