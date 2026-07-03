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畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

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影／移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北市專勤隊今年3月聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援9名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。詢問後依人口販運防制法、妨害風化及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦後日前依法起訴。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊於今年3月間，會同法務部調查局新北市調查處、桃園市警局蘆竹分局、新北市刑事警察大隊、台北市警局文山第一分局及台中市警局和平分局等單位成立專案小組，在新北地檢署檢察官江佩蓉指揮下，動員超過130名警力持搜索票及拘票同步查緝，查獲應召站機房1處，查扣豪華車輛1部、現金9萬餘元、疑似槍械2把、開山刀3把、電腦6台、手機80餘支，以及點鈔機、帳冊、監視器設備等相關證物，並逮捕18名涉案犯嫌，成功瓦解以謝姓及柯姓男子為首的跨國犯罪集團。

新北市專勤隊指出，全案偵破關鍵在化名「圓圓」的緬甸籍女子。她原遭人蛇集團控制，趁凌晨看守較鬆懈時脫逃，無助躲在超商時，見警方巡邏車經過，機警攔車並將員警拉至監視器死角求助，成為推動後續調查的關鍵。

移民署專案小組接手後深入追查，經過抽絲剝繭，最終徹底瓦解該跨國犯罪網絡，成功救援9名遭控制從事性交易緬甸籍女子，並由移民署提供後續庇護安置、法律協助及相關照護措施，協助被害人逐步重建生活。

據了解，該犯罪集團利用假徵才、真剝削手法，致被害人遭債務控制進而被迫從事與性交易，專案小組查出，該集團自2024年起於緬甸、泰國等地，透過社群媒體散布「高薪工作」等不實廣告誘騙年輕女性，被害女人入境後，即遭集團以墊付機票簽證費為由，製造11萬元至18萬元不等的債務並進行控制。　

集團成員涉嫌與幫派背景勢力有所關聯，在新北市三重區多處套房從事性交易，並架設監視器監控被害人動態，以散布私密影像、恐嚇家屬等手段威脅，不僅強制被害人，所得還全數遭該集團侵吞，部分被害人甚至遭裝設定位設備，行動自由完全受限，處境形同台灣版「KK園區」。

移民署新北市專勤隊隊長黃奕崗表示，人口販運是對人權最嚴重的踐踏，移民署將持續採取「零容忍」態度，透過跨境情資交流與跨機關協作，全面掃蕩非法犯罪集團。

移民署呼籲，民眾若發現疑似人口販運情事，請立即向檢警或移民署檢舉。同時提醒有意海外或來臺工作者，務必循合法管道求職，切勿輕信「高薪、包機票」等廣告，以免落入求職陷阱。

移民署新北市專勤隊聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援 9 名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。圖／移民署新北市專勤隊提供
移民署新北市專勤隊聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援 9 名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。圖／移民署新北市專勤隊提供

移民署新北市專勤隊聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援 9 名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。圖／移民署新北市專勤隊提供
移民署新北市專勤隊聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援 9 名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。圖／移民署新北市專勤隊提供

移民署新北市專勤隊聯合調查局、新北市刑大、北市與台中警方在新北地檢署檢察官指揮下，破獲以台灣人為首的跨國人口販運及性剝削集團，逮捕 18 名犯嫌並成功救援 9 名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。圖／移民署新北市專勤隊提供
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移民署 緬甸

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