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彰化13歲童遭狗群追到摔車…滿身傷逃800公尺回家 家長怒求抓狗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市水尾二路再傳流浪犬追人事件。一名13歲男童昨日晚間騎腳踏車返家途中，突然遭10多隻流浪犬從路旁衝出追趕，不斷狂吠逼近。男童一時驚慌加速騎車逃離，卻不慎失控摔倒，頭部及四肢多處擦挫傷。眼見狗群沒有停下，男童顧不得倒地的腳踏車，起身一路狂奔約800公尺回到家中，才終於擺脫狗群。

男童父親表示，事發約在昨晚7時，孩子當時距離住家約1公里，沒想到途中突然遭狗群追逐。孩子摔車後，頭部、肩膀及手腳都有擦傷，衣服也被磨破，回到家時全身是傷、神情驚恐，讓家人相當心疼。

他說，自己事後趕往現場查看，發現附近田地仍有約9隻流浪犬聚集。他認為，這樣的犬隻數量連成年人經過都會感到害怕，更別說是國中生，而這已是近一年來第3次發生類似狀況。

男童父親已向當地里長反映，希望盡速處理，並將孩子受傷照片PO上網，要求相關單位盡快捕捉流浪犬，避免再有民眾受害。他也希望釐清這些犬隻是否有人飼養卻任意放養，若查有飼主，應依法追究責任。

當地里長接獲反映後，已請彰化縣動物防疫所前往了解並協助捕捉犬隻，同時提醒民眾經過水尾一路、水尾二路一帶時提高警覺，留意自身安全。

事件曝光後，不少網友也留言表示，水尾一路、水尾二路附近長期有兩大群流浪犬出沒，已存在多年。有居民指出，自家曾有7隻鵝一夜之間遭犬隻咬死；也有人認為，即使懷疑有民眾餵養或棄養，飼主往往矢口否認，使相關單位處理不易，盼政府提出更積極的管理措施，避免類似事件一再發生。

彰化市一男童騎單車返家遭「米克斯」大軍追咬摔破頭濺血。圖／讀者提供
彰化市一男童騎單車返家遭「米克斯」大軍追咬摔破頭濺血。圖／讀者提供

彰化市一男童騎單車返家遭「米克斯」大軍追咬摔破頭濺血。圖／讀者提供
彰化市一男童騎單車返家遭「米克斯」大軍追咬摔破頭濺血。圖／讀者提供

流浪犬 彰化 彰化縣動物防疫所

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