剛還完書…男大生走入北市圖書館民生分館廁所 墜5樓高送醫亡

位處台北市松山區的台北市立圖書館民生分館今天早上傳出墜樓意外，21歲孫姓男子從圖書館高處墜落B1車道，由於圖書館旁不到一公尺距離就是松山分局東社派出所，派出所接獲110通報立刻趕抵，並封鎖現場釐清，經調閱監視器畫面排除外力，事後通知家屬辦理後事。

據了解，孫男還是大學生，今天早上從住家出發來圖書館還書，還書後步入圖書館男廁後曾一度出來，接著又走進去男廁，沒多久就從5樓高的窗戶墜落，當場沒有生命跡象，送醫一小時宣告不治。

警方從借閱證資料釐清出孫男身分，通知他家人到場，他家屬不敢置信，稱早上還有看到兒子，但透露兒子有精神和情緒上的困擾；警方勘驗現場排除外力，事後依程序報請檢察官相驗釐清死因。

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