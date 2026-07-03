快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

剛還完書…男大生走入北市圖書館民生分館廁所 墜5樓高送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

位處台北市松山區的台北市立圖書館民生分館今天早上傳出墜樓意外，21歲孫姓男子從圖書館高處墜落B1車道，由於圖書館旁不到一公尺距離就是松山分局東社派出所，派出所接獲110通報立刻趕抵，並封鎖現場釐清，經調閱監視器畫面排除外力，事後通知家屬辦理後事。

據了解，孫男還是大學生，今天早上從住家出發來圖書館還書，還書後步入圖書館男廁後曾一度出來，接著又走進去男廁，沒多久就從5樓高的窗戶墜落，當場沒有生命跡象，送醫一小時宣告不治。

警方從借閱證資料釐清出孫男身分，通知他家人到場，他家屬不敢置信，稱早上還有看到兒子，但透露兒子有精神和情緒上的困擾；警方勘驗現場排除外力，事後依程序報請檢察官相驗釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市松山區的台北市立圖書館民生分館今天早上傳出墜樓意外。圖／擷取自Google Maps
台北市松山區的台北市立圖書館民生分館今天早上傳出墜樓意外。圖／擷取自Google Maps

圖書館 廁所 北市

延伸閱讀

新北瑞芳八旬老翁家中死亡 七旬妻躺身旁昏迷緊急送醫

高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

飛機撞樓案 北京通報：駕駛有輕生念頭…個人原因公安事故

小飛機撞北京「中國尊」…陸官方公布駕駛員身分 稱其有長期失眠、焦慮症狀

相關新聞

台中知名建築師驚傳墜樓身亡 警排除外力介入

台中西區昨凌晨傳出有人墜樓，經查吳姓死者為知名建築師，也曾在多所學校擔任講師，近年也參與多家建案設計，突然傳出噩耗親友相當震驚，警方鑑識後排除外力介入，並已報請檢方相驗釐清確切死因。

彰化13歲童遭狗群追到摔車...滿身傷跑800公尺返家 家長怒求抓狗

彰化市水尾二路再傳流浪犬追人事件。一名13歲男童昨日晚間騎腳踏車返家途中，突然遭10多隻流浪犬從路旁衝出追趕，不斷狂吠逼近。男童一時驚慌加速騎車逃離，卻不慎失控摔倒，頭部及四肢多處擦挫傷。眼見狗群沒有停下，男童顧不得倒地的腳踏車，起身一路狂奔約800公尺回到家中，才終於擺脫狗群。

剛還完書…男大生走入北市圖書館民生分館廁所 墜5樓高送醫亡

位處台北市松山區的台北市立圖書館民生分館今天早上傳出墜樓意外，21歲孫姓男子從圖書館高處墜落B1車道，由於圖書館旁不到一公尺距離就是松山分局東社派出所，派出所接獲110通報立刻趕抵，並封鎖現場釐清，經調閱監視器畫面排除外力，事後通知家屬辦理後事。

高雄母女騎機車口袋掉落1300 阿伯逆向撿走警通知才還錢理由曝光

高市呂姓母女昨天下午1時許騎機車行經雙園大橋，因風大，呂女口袋1300元飛出，因逆向不敢撿；沒料，後方騎車的鄭姓男子冒險將錢撿起後飛車離去，令母女當場傻眼；鄭被警方通知到案才還錢，稱當時趕著放鴿子才先離去，被依侵占罪嫌送辦。

影／高雄某網紅披薩店老闆掌摑女兒被目擊 網怒更Google店名...他道歉

高雄市某網紅披薩店的老闆因工作問題，對兼任員工的女兒呼巴掌，過程被路人目擊拍下畫面報警並PO網；警方到場，被打的女兒稱「嘴角紅是吃火龍果」，有網友見貼文怒改披薩店Google店名，老闆事後發文道歉，女兒也盼他人勿再批評；警方指，該案已依規定完成兒少保護通報。

影／台東78歲老翁遭農用車重壓 受困車底失去生命跡象

台東市今上午發生一起農用車事故，一名78歲男子在康樂路301號附近農田道路作業時，不明原因遭農用車壓在車底，消防局獲報趕抵現場救援，男子被救出時已無意識、無呼吸，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經緊急處置後，由救護車送往台東馬偕紀念醫院搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。