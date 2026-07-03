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尷尬！中壢慣竊「小綿羊」油門催到底跑不動 遭保大警逮捕

桃園電子報／ 桃園電子報

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因為小綿羊的動力不足，楊男最後只能乖乖就範，被警方當場上銬逮捕。圖：讀者提供

桃園市一名楊姓慣竊，經常鎖定機車偷竊，日前他又偷了一台「小綿羊」，在中壢區東園路口遭保安警察大隊員警攔查，楊嫌當下想加速逃逸，卻因為小綿羊的動力不足，最後只能乖乖就範，被警方當場上銬逮捕，全案移請桃園地方檢察署偵辦。

保大警方說明，員警近日執行夜間巡邏勤務，行經中壢區東園路口時，發現前方一輛機車雙載，騎士行跡十分可疑，不僅神情慌張，騎乘過程中更頻頻回頭緊盯警車動向，員警直覺有異，經查證赫然發現該輛機車竟失竊中。警方見狀立即鳴笛示意停車，沒想到犯嫌不僅不配合，還不死心地將油門催到底，企圖上演街頭追逐戰。無奈他偷來的是台「小綿羊」，微弱的動力與警車相形之下顯得格外無助，時速更是完全被警車「海放」。員警看著他拼命鑽逃卻又逃不出如來佛掌心，深怕他一個緊張摔車或波及無辜路人，乾脆隔空溫情喊話「不要跑了，會受傷啦！」楊嫌眼見已毫無勝算，插翅難飛，最後只能無奈地在暗巷內停車，乖乖束手就擒。警方查出該名楊嫌為慣竊，專偷機車，行竊軌跡遍及中台灣，身揹多起機車竊盜案件。全案調查後移請桃園地方檢察署偵辦。

保大隊長詹枝松表示，該案犯嫌遇盤查心虛逃逸，員警憑藉敏銳的觀察力，並在逮捕過程中兼顧執法安全，確保全程無人員傷亡，未來保大員警將持續加強取締不法，還給市民一個優質的治安生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：尷尬！中壢慣竊「小綿羊」油門催到底跑不動 遭保大警逮捕

中壢 偷竊 警車

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