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高雄母女騎機車口袋掉落1300 阿伯逆向撿走警通知才還錢理由曝光
高市呂姓母女昨天下午1時許騎機車行經雙園大橋，因風大，呂女口袋1300元飛出，因逆向不敢撿；沒料，後方騎車的鄭姓男子冒險將錢撿起後飛車離去，令母女當場傻眼；鄭被警方通知到案才還錢，稱當時趕著放鴿子才先離去，被依侵占罪嫌送辦。
掉錢的呂姓女子（45歲）女兒事後在網路社群Threads貼文陳述事發經過，指當天下午和母親騎車行經雙園大橋要往林園的方向，因為風非常大，母親放在口袋的錢掉出來，當時母親停車，因為逆向不敢往回。
後來一名阿伯騎車經過，機車後座有一個籠子裝了兩隻鴿子，騎到他們身旁問是不是錢掉了，原本以為阿伯要幫忙撿，結果阿伯逆向回頭撿錢後，就騎車走了，令他們當場傻眼，並指「人間險惡，真的不要相信任何人」。
林園警分局指出，中芸派出所受理當事人報案後，擴大調閱沿線路口監視器畫面，通知撿錢的69歲鄭姓男子到案，鄭稱撿到1300元後時因忙著要去放鴿子才先離開，由於拾金未歸還，警詢後被依侵占遺失物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
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