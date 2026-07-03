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影／高雄網紅披薩店老闆對女兒呼巴掌「嘴角紅紅」 網怒更Google店名

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市某網紅披薩店的老闆因工作問題，對兼任員工的女兒呼巴掌，過程被路人目擊拍下畫面報警並PO網；警方到場，被打的女兒稱「嘴角紅是吃火龍果」，有網友見貼文怒改披薩店Google店名，老闆事後發文道歉，女兒也盼他人勿再批評；警方指，該案已依規定完成兒少保護通報。

網路社群Threads有網友貼文指，去公司送東西的路上，看到披薩店女生被店裡老闆一直呼巴掌，原PO認為，不管發生何事，沒有人有權利動手打人，於是拍下畫面報警，警察到場後，那個女生卻一直說「嘴角紅紅的是因為剛吃火龍果。」

原PO貼文指，明明看到女生被打，後來一直跟她說「妳不用怕，勇敢跟警察說。」原PO認為，有時候，一通報警電話不一定能立刻改變什麼，但至少要讓施暴的人知道，不是沒有人看見。

該篇貼文引發網友熱議，有網友指，「希望女生沒事，你超棒的」、「謝謝你沒有冷眼旁觀」、「感謝路見不平」；有網友認為，「不要把家暴合理成愛之深責之切」、「無法接受暴力教化行為」；有網友怒將該間店的Google店名更名。

該間店的老闆事後貼文道歉，指自己做了最不好的行為，稱因為一人做兩份工作，單親爸照顧兩個女兒，愛之深責之切，對女兒採取較嚴厲的管教方式，才動手體罰了女兒，但不管什麼原因動手已經不對，對自己腦衝行為及孩子以及造成大眾觀感不佳致歉。

披薩店的大女兒也在原PO下方留言，指因做錯事才會被管教，是在自己可承受的範圍，盼網友勿再議論、批評。

轄區警方指出，昨天下午3時42分許接獲民眾報案，指有老闆毆打員工情事，警方到場時已無衝突情形。

經查店家負責人和女兒因工作問題起口角，警方檢視少女手部有些許紅腫，無明顯外傷，關懷詢問其身心狀況，考量當事人為未成年人，已依規定完成兒少保護通報，並持續關懷後續情形，另將依相關規定蒐集事證，依法辦理。

警方呼籲，任何形式的暴力行為均不可取，家庭管教亦應採取理性溝通方式，切勿以暴力處理衝突，以免觸法並對未成年子女身心造成傷害。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄市某網紅披薩店老闆掌摑兼任員工的女兒，路人拍下畫面報警，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄市某網紅披薩店老闆掌摑兼任員工的女兒，路人拍下畫面報警，警方到場處理。記者石秀華／翻攝

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