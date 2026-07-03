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影／台東78歲老翁遭農用車重壓 受困車底失去生命跡象
台東市今上午發生一起農用車事故，一名78歲男子在康樂路301號附近農田道路作業時，不明原因遭農用車壓在車底，消防局獲報趕抵現場救援，男子被救出時已無意識、無呼吸，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經緊急處置後，由救護車送往台東馬偕紀念醫院搶救。
縣消防局表示，上午7時28分接獲民眾報案，指稱一名男子遭農用車壓住，對聲音沒有反應，也無法確認是否仍有呼吸，立即派遣大豐分隊3車6人前往救援。
消防人員抵達後，發現78歲男性受困農用車下方，經救援脫困後評估，男子已無意識、無呼吸，屬到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，救護人員立即實施緊急救護處置，隨即由大豐91救護車送往醫院搶救。
至於事故發生原因及農用車為何翻覆、導致男子受困車底，仍有待警方進一步調查釐清。
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