影／6.4 萬顆戰鬥陀螺熱銷款 保三攔截大陸山寨品進口貨櫃

保三總隊第一大隊第二中隊東亞小隊破獲不法業者，從大陸以海運貨櫃方式，自基隆港進口一只貨櫃夾藏6.4 萬顆「山寨戰鬥陀螺」入境，疑仿冒麗嬰國際股份有限公司」代理之戰鬥陀螺，其中不乏市售暢銷款式。初估市價逾1000萬元，全案涉嫌違反著作權法與海關緝私條例，移請基隆關裁處。

6.4 萬顆「山寨戰鬥陀螺」，大陸進口基隆港貨櫃攔截。記者游明煌／翻攝

保三6月30日透過大數據分析，破獲不法業者企圖以海運貨櫃進口夾藏大批「山寨戰鬥陀螺」入境，經執勤員警張世杰、楊依穎查驗發現不法。

保三總隊第一大隊長期分析過濾高風險貨櫃，鎖定陳姓業者自中國進口貨櫃可疑，日前到新北市五股區一處物流中心落地檢查。開櫃開箱查驗後，發現堆積如山疑似仿冒「麗嬰國際股份有限公司（Funbox Toys）」代理之戰鬥陀螺，其中不乏市售暢銷款式。經清點後共有128 箱，約6.4 萬顆，數量之大令人咋舌。

不法業者看準市場熱銷的「戰鬥陀螺」，如以「玩具」名義魚目混珠，低價走私大批山寨戰鬥陀螺入境，再高價賣出將有暴利可圖。業者為逃避查緝與關稅，採取「魚目混珠」手法，128 箱貨物中只有13箱照實登載於報單，其餘115箱完全沒有申報。

保三表示，經通知著作權人進行鑑定，確認該批貨品均為未經授權之仿冒品，全案經著作權人表明將追究相關法律責任，將依涉嫌違反著作權法與海關緝私條例，移請相關單位審認裁處，並持續清查有無其餘走私集團。

保三總隊說，正值暑假期間，如兒童購買仿冒戰鬥陀螺，軸心、彈簧強度或齒輪外觀極度相似，但塑料與金屬品質粗糙，高速旋轉下離心力失衡，碎片極易噴飛，恐因品質不良危害兒童安全。警方將持續落實邊境與貨櫃落地檢查，呼籲貿易業者切勿心存僥倖、以身試法。

6.4 萬顆「山寨戰鬥陀螺」，大陸進口基隆港貨櫃攔截。記者游明煌／翻攝

6.4 萬顆「山寨戰鬥陀螺」，大陸進口基隆港貨櫃攔截。記者游明煌／翻攝

6.4 萬顆「山寨戰鬥陀螺」，大陸進口基隆港貨櫃攔截。記者游明煌／翻攝