快訊

高教地震／土博撐起私大半邊天 背後是「拚命產出」血淚史

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

世足賽／C羅淘汰賽首進球+拉莫斯絕殺 葡萄牙絕處逢生晉級16強

聽新聞
0:00 / 0:00

影／感知器亮燈…高雄越籍男狂奔 酒測未超標卻栽在身分

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方攔查騎機車逆向行駛的越南籍武姓男子，要他吹酒精感知器，因感知器亮燈，員警懷疑他酒駕要對他酒測，他突然拔腿狂奔。警方追他500公尺後制伏他，發現他酒測值還不及裁罰標準，不過查證身分卻發覺他是失聯移工

高雄市警小港分局漢民派出所員警於7月1日晚間7時許，巡邏行經小港區飛機路與民航一街口，發現武姓男子（30歲）騎機車逆向行駛，立即尾隨他至民益路攔下他。

警方表示，武姓男子身上散發酒氣，經酒精感知器檢測呈陽性，要求他蹲下待酒測，不料，武男疑擔心身分曝光，趁員警盤查時突然拔腿狂奔，躲避查緝。

員警隨即展開追捕，追逐約500公尺後，在沿海一路攔下武男。經查，武男為通報在案的越南籍失聯移工。

警方隨後對武男實施酒測，酒測值為每公升0.12毫克，未達公共危險罪移送標準，但因是失聯移工，全案訊後依違反入出國及移民法，移送內政部移民署高雄市專勤隊收容後遣送出境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍武姓男子（右）吹酒精感知器亮燈，趁機拔腿狂奔。記者林保光／翻攝
越南籍武姓男子（右）吹酒精感知器亮燈，趁機拔腿狂奔。記者林保光／翻攝

警方攔越南籍武姓男子（右），要他吹酒精感知器，發現亮燈，武男趁機拔腿狂奔。記者林保光／翻攝
警方攔越南籍武姓男子（右），要他吹酒精感知器，發現亮燈，武男趁機拔腿狂奔。記者林保光／翻攝

酒測 酒精 移工 越南

延伸閱讀

疑毒駕逆向撞死騎士 男肇逃5小時躲衣櫃被逮

屏東貨車行駛突陷天坑 公所：應為豪雨掏空路面

宜蘭蘇澳煙波工地驚傳工安意外 非法移工見警心慌躲入蓄水池溺斃

影／認當詐團內鬼送酒喬事 黑警羈押上囚車畫面曝

相關新聞

影／感知器亮燈...高雄越籍男狂奔 酒測未超標卻栽在身分

高雄警方攔查騎機車逆向行駛的越南籍武姓男子，要他吹酒精感知器，因感知器亮燈，員警懷疑他酒駕要對他酒測，他突然拔腿狂奔。警方追他500公尺後制伏他，發現他酒測值還不及裁罰標準，不過查證身分卻發覺他是失聯移工。

影／新北林口鐵皮工廠火警 3間廠房700坪燒毀

新北市林口頂福地區昨天深夜11時許發生鐵皮工廠火警，起先是1間工廠失火，後來擴大延燒3間，消防局派出81車、221人搶救到今天凌晨1時許通報火勢撲滅，沒有人員傷亡。

新北瑞芳八旬老翁家中死亡 七旬妻躺身旁昏迷緊急送醫

新北市消防局昨晚獲報到瑞芳區一坑路一處民宅救援，進屋後發現陳姓老夫婦都躺在床上，陳姓八旬老翁身體僵硬已經死亡未送醫，七旬陳妻意識不清，尚有意識緊急送醫，並無外力侵入，死亡原因由警方調查處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。