影／感知器亮燈...高雄越籍男狂奔 酒測未超標卻栽在身分

高雄警方攔查騎機車逆向行駛的越南籍武姓男子，要他吹酒精感知器，因感知器亮燈，員警懷疑他酒駕要對他酒測，他突然拔腿狂奔。警方追他500公尺後制伏他，發現他酒測值還不及裁罰標準，不過查證身分卻發覺他是失聯移工。

高雄市警小港分局漢民派出所員警於7月1日晚間7時許，巡邏行經小港區飛機路與民航一街口，發現武姓男子（30歲）騎機車逆向行駛，立即尾隨他至民益路攔下他。

警方表示，武姓男子身上散發酒氣，經酒精感知器檢測呈陽性，要求他蹲下待酒測，不料，武男疑擔心身分曝光，趁員警盤查時突然拔腿狂奔，躲避查緝。

員警隨即展開追捕，追逐約500公尺後，在沿海一路攔下武男。經查，武男為通報在案的越南籍失聯移工。

警方隨後對武男實施酒測，酒測值為每公升0.12毫克，未達公共危險罪移送標準，但因是失聯移工，全案訊後依違反入出國及移民法，移送內政部移民署高雄市專勤隊收容後遣送出境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍武姓男子（右）吹酒精感知器亮燈，趁機拔腿狂奔。記者林保光／翻攝