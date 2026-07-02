國1蘆竹段晚間連環車禍 大貨車與3小客車撞成一團釀9傷1受困

一輛大貨車今日晚間8時39分許行經國道1號北向53.5公里蘆竹路段時，與3輛小客車發生連環車禍，其中1人受困車內。桃園市消防局獲報後派出34名消防人員、6輛消防車與10輛救護車趕赴救援，事故共造成9人受傷，受困者已於晚間9時42分順利脫困，意識清楚，由救護車緊急送往敏盛醫院救治。

桃園市消防局勤務中心今日晚間8時39分接獲民眾報案，指國道1號北向蘆竹路段發生連環車禍，疑似有大量傷患，轄區第三大隊大竹分隊隨即出動人車前往搶救。

現場勘查發現，1輛大貨車與3輛小客車發生碰撞，其中1輛小客車車頭與車尾均嚴重毀損、車體扭曲變形，1名人員受困車內動彈不得。救難人員立即動用破壞器材展開搶救，並於晚間9時42分成功將受困者救出，經評估意識清楚，由內壢91救護車緊急送往敏盛醫院診治。

本起事故共造成9人受傷（含受困者1人），分別送往敏盛醫院、林口長庚醫院等醫療院所治療。桃園市消防局共派出消防人員34名、消防車6輛及救護車10輛到場救援。

現場救援作業目前仍在進行，事故車輛損毀嚴重，救援人員動用大型吊車進行車輛清運作業，其中1輛白色貨車車體翻覆側倒。車禍事故原因與肇責歸屬，仍待國道警方進一步調查釐清。

國道1號北向53.5公里蘆竹路段今天晚間發生連環車禍，現場一片狼藉。記者朱冠諭／翻攝

國道1號北向53.5公里蘆竹路段今天晚間發生連環車禍，現場一片狼藉。記者朱冠諭／翻攝