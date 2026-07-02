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靠GD、鄧紫棋演場會撈翻 警逮全台最大黃牛「 強妮」北檢聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署接獲情資，指全台最大演唱會黃牛、強妮娛樂負責人陳卿翊（Johnny），涉雇請工程師用AI搶票，再以高價出售，從中賺取暴利，檢察官林小刊今天指揮刑事局、北市刑大搜索拘提陳卿翊到案，查扣近千張演唱會門票，訊後依違反文創法聲押禁見。

檢警發現，陳卿翊從事黃牛工作多年，都是雇用工程師搶票，專案小組查扣的演唱會門票包括時下最夯的GD權志龍、Super Junior、BTS鄧紫棋、五月天、陳奕迅等大咖歌手，全都是一票難求的演唱會。

據了解，陳卿翊搶到票後，會先轉賣給配合的下游線頭，再由下游出售給有需求的消費者，以GD演唱來說，若想拿到特區座位，一張門票可喊破5萬元，獲利相當可觀，不法獲利估計中。

曾被稱為「全台最大黃牛」的強妮，過去因從事黃牛票買賣聞名，他後來以全新身份成為正式演唱會主辦單位，經常在臉書PO文各大演唱會資訊，沒想到私下仍從事黃年工作，檢警蒐證多時，今天將他拘提到案。

強妮過去曾接受百萬網紅Joeman專訪，談論台灣黃牛票文化，還自曝從業8年經歷，證實黃牛票轉售獲利驚人，2023年BLACKPINK在高雄辦演唱會，他賣出1700張門票，保守估計收入破千萬。

美國知名電音組合老菸槍雙人組去年3月在台北大佳河濱公園舉辦專場演出，就是由陳卿翊主辦。

南韓歌手GD權志龍演會一票難求。圖／翻攝臉書
南韓歌手GD權志龍演會一票難求。圖／翻攝臉書

全台最大演唱會黃牛、強妮娛樂負責人陳卿翊涉違反文創法遭檢方聲押。圖／翻攝臉書
全台最大演唱會黃牛、強妮娛樂負責人陳卿翊涉違反文創法遭檢方聲押。圖／翻攝臉書

鄧紫棋 黃牛 北檢 BTS 權志龍

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