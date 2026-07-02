台南破獲地下運動博弈簽賭站 澳門博彩集團前股東落網備受關切

世界盃足球賽掀熱潮，台南市警四分局蒐獲情資，發現轄內疑有地下運動博弈簽賭站，經多日蒐證，昨赴安平一透天樓房查緝，當場查獲林姓男子等8人，累計簽賭近百億元。然而，警方追出5名為港澳人士，據指出，其中一人為澳門博彩集團的前股東，是否乘機插旗台灣備受關注。

警方調查，這5名港澳人士6月下旬分批以觀光名義，陸續入境台灣，在林等人協助下，在安平租下透天民宿，依該民宿10人以下、每日租金3萬6千元價位，並不便宜。巧的是，他們才向民宿老闆表示，想延長租期，多住3天，剛好被專案小組逮個正著。

專案小組據報，該處出入人員複雜，經多日蹲點蒐證，察覺出入分子並不單純，進而查獲地下運動博奕簽賭站，經清查其電腦投注金額，累計近百億元。然而，市刑大科偵組進一步追查其會員資料等詳細資訊時已遭鎖死，警方說，仍需花費時間解鎖，還原其投注資訊及其金流等相關資訊。

外傳本案與澳門博彩集團有關，經詢問，5名為港澳人士當中，其中一人自稱是澳門博彩集團的前股東，但因公司倒閉而另謀生路，好一段時間沒與集團成員聯繫。然而，警方對其供詞仍持保留態度。

台南第四警分局指出，全案依賭博等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查幕後共犯及資金流向。

台南市第四警分局當場查扣電腦設備、行動電話、帳冊及現金等相關證物，向上溯源追查幕後共犯及資金流向。圖／讀者提供